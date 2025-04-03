MLB》美媒評選百大球星排行榜！大谷翔平無懸念第1、賈吉竟只排第4

《ESPN》評選本季百大球星排行榜。（取自ESPN）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕美媒《ESPN》邀請60位專家評選本季前100名球星排行榜，道奇日本二刀流巨星大谷翔平毫無懸念高居第一名；然而令人較意外的是，洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）只排到第4名。

《ESPN》表示，去年關於「誰是世界上最強棒球員」的問題已無爭議，大谷從天使轉戰道奇締造54轟59盜史詩賽季，4年內3度獲得全票MVP，更幫助道奇奪冠。今年要重返二刀流的他，將持續屬於他的大谷傳奇。

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《ESPN》記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）也對大谷今年的成績做出預測，認為他投球局數達到100局，但表現時而出色，時而不穩；但打擊將繼續維持高水準，盜壘數則可能減半。而大谷今年也將連續第5年進入MVP候選前3名。

榜單第2與第3名分別為皇家巨星游擊小惠特（Bobby Witt Jr.）與道奇MVP強打貝茲（Mookie Betts），至於奪下生涯第2座美聯MVP的洋基隊長賈吉，卻只排到第4。《ESPN》記者卡斯提洛（Jorge Castillo）預測，賈吉今年將敲出54轟，攻擊指數破1，力拚4年內第3座MVP。

此份榜單前10名依序為道奇大谷翔平、皇家小惠特、道奇貝茲、洋基賈吉、海盜史基斯（Paul Skenes）、守護者拉米瑞茲（Jose Ramirez）、太空人阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、大都會索托（Juan Soto）、費城人惠勒（Zack Wheeler），以及老虎史庫柏爾（Tarik Skubal）。

《ESPN》2025年百大球星排行榜中，以道奇9人入選為最多，除了大谷與貝茲，還包含佛里曼（Freddie Freeman，12名）、史奈爾（Blake Snell，34名）、山本由伸（42名）、T.赫南德茲（Teoscar Hernandez，53名）、佐佐木朗希（60名）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow，75名），以及史密斯（Will Smith，80名）。

其次是費城人、勇士與洋基的7人，大都會、紅襪、皇家與太空人5人上榜，教士、響尾蛇、遊騎兵4人，巨人、釀酒人、紅人、守護者、運動家3人，金鶯、海盜、藍鳥、老虎2人，雙城、紅雀、光芒、馬林魚、天使1人，至於白襪、洛磯與國民則無人上榜。

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