道奇挑戰開季8連勝、羅戈與魔力藍同場對決前東家 今日賽事預告與轉播

早安,自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播!

大聯盟有兩場轉播賽事,洋基在主場迎戰響尾蛇,條紋軍明星左投羅冬(Carlos Rodon)將先發對上響尾蛇王牌加倫(Zac Gallen)。響尾蛇台美混血好手卡洛爾(Corbin Carroll)有望出賽。

另一場則是道奇對決勇士,道奇派出塞揚強投史奈爾(Blake Snell)先發,面對勇士右投愛德(Bryce Elder)。道奇開季7連勝獨居聯盟龍頭,今天有望挑戰開季8連勝的紀錄。

NBA今天有兩場轉播,東部第二的塞爾提克將碰上東部第9的熱火,以及西部第8的快艇要迎戰西部第12的鵜鶘。敬請鎖定轉播。

中職今天有3場比賽,統一獅在台南球場面對樂天桃猿,獅隊派出胡智爲先發,桃猿則推出黃子鵬;味全龍在天母球場迎戰台鋼雄鷹,龍隊派新洋投龍聖先發,台鋼由洋投石萬金先發;富邦悍將在新莊球場迎戰中信兄弟,悍將由魔力藍先發,兄弟則推出羅戈,兩位洋投都是對決前東家。敬請鎖定轉播。

MLB

07:00 響尾蛇 VS 洋基 緯來體育

08:30 勇士 VS 道奇 愛爾達體育2台

NBA

07:30 熱火 VS 塞爾提克 愛爾達體育1台

10:30 鵜鶘 VS 快艇 緯來體育

日職

12:00 西武獅 VS 樂天金鷲 DAZN 1、 DAZN 3

13:00 歐力士猛牛 VS 千葉羅德 DAZN 2

中職

16:00 樂天桃猿 VS 統一獅 DAZN 1、愛爾達體育1台

17:00 台鋼雄鷹 VS 味全龍 緯來體育、愛爾達體育4台

17:00 中信兄弟 VS 富邦悍將 MOMO TV、愛爾達體育2台

WTT冠軍賽 仁川站

11:00 32強

18:00 16強

轉播:愛爾達體育3台

