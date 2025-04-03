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道奇挑戰開季8連勝、羅戈與魔力藍同場對決前東家 今日賽事預告與轉播

2025/04/03 06:58

史奈爾。（資料照，歐新社）史奈爾。（資料照，歐新社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟有兩場轉播賽事，洋基在主場迎戰響尾蛇，條紋軍明星左投羅冬（Carlos Rodon）將先發對上響尾蛇王牌加倫（Zac Gallen）。響尾蛇台美混血好手卡洛爾（Corbin Carroll）有望出賽。

另一場則是道奇對決勇士，道奇派出塞揚強投史奈爾（Blake Snell）先發，面對勇士右投愛德（Bryce Elder）。道奇開季7連勝獨居聯盟龍頭，今天有望挑戰開季8連勝的紀錄。

NBA今天有兩場轉播，東部第二的塞爾提克將碰上東部第9的熱火，以及西部第8的快艇要迎戰西部第12的鵜鶘。敬請鎖定轉播。

中職今天有3場比賽，統一獅在台南球場面對樂天桃猿，獅隊派出胡智爲先發，桃猿則推出黃子鵬；味全龍在天母球場迎戰台鋼雄鷹，龍隊派新洋投龍聖先發，台鋼由洋投石萬金先發；富邦悍將在新莊球場迎戰中信兄弟，悍將由魔力藍先發，兄弟則推出羅戈，兩位洋投都是對決前東家。敬請鎖定轉播。

MLB

07：00 響尾蛇 VS 洋基 緯來體育
08：30 勇士 VS 道奇 愛爾達體育2台

NBA

07：30 熱火 VS 塞爾提克 愛爾達體育1台
10：30 鵜鶘 VS 快艇 緯來體育

日職

12：00 西武獅 VS 樂天金鷲 DAZN 1、 DAZN 3
13：00 歐力士猛牛 VS 千葉羅德 DAZN 2

中職

16：00 樂天桃猿 VS 統一獅 DAZN 1、愛爾達體育1台
17：00 台鋼雄鷹 VS 味全龍 緯來體育、愛爾達體育4台
17：00 中信兄弟 VS 富邦悍將 MOMO TV、愛爾達體育2台

WTT冠軍賽 仁川站

11：00 32強
18：00 16強

轉播：愛爾達體育3台

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