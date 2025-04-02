中職》林子偉致命失誤！ 獅開季3連勝穩居龍頭

統一獅蒙德茲。（統一獅提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕統一獅今天一度被樂天桃猿扳平戰局，但在8局下逮中林子偉失誤的破綻，胡金龍一棒代打敲出2分打點的致勝安打，終場以5：3擊敗樂天桃猿，狂掃開季3連勝，穩居聯盟龍頭。

獅隊在3局下突破威能帝，開場陳重廷和邱智呈連續2安上壘，「台灣隊長」陳傑憲敲出車布邊的安打，送回2位跑者，本季的首支長打和打點都開張，隨後林安可也補上長打，助隊攻下3分大局。

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獅隊先發洋投蒙德茲前5局僅被敲4支安打，6局開場被敲2安又四壞，滿壘再保送馬傑森後退場，趁著獅隊換投，張閔勛敲高飛犧牲打追回分數，成晉再執行強迫取分，單局僅靠2安就狂攻3分，扳平戰局。

蒙德茲生涯初登板僅投5局，被敲7支安打，有3次四壞，失掉3分。

威能帝繳出7局掉3分的優質先發，8局上一度靠2次四壞攻佔一二壘，馬傑森執行觸擊戰術失敗，隨後張閔勛雙殺瓦解攻勢，讓比賽氣勢扭轉給8局下的獅隊，林安可1出局擊出二壘滾地球，林子偉發生致命失誤，潘傑楷二壘安打串聯，王牌代打胡金龍敲適時安打，一棒貢獻致勝2分。

獅隊近年開季超會打，去年開季狂掃5連勝，今年則是3連勝。

統一獅蘇智傑。（統一獅提供）

統一獅陳傑憲。（統一獅提供）

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