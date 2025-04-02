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日職》新庄監督大膽變陣！讓火腿24歲好手生涯首轟就棒打前東家軟銀

2025/04/02 21:51

吉田賢吾。（取自日本火腿官方社群媒體X）吉田賢吾。（取自日本火腿官方社群媒體X）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職日本火腿今天在主場迎戰軟銀鷹，休賽季透過現役選秀轉戰火腿的24歲外野手吉田賢吾，他在第7局敲陽春砲，生涯首轟就棒打前東家軟銀。火腿最後以3比1贏球。

本職為捕手的吉田賢吾，他在2022年選秀會以第6指名加入軟銀，去年他在一軍出賽10場，貢獻2分打點，打擊率1成92。吉田賢吾季後在現役選秀會中被火腿選中，讓他今年來到北海道。

軟銀今天派出左投前田純先發，火腿隊監督新庄剛志大膽變陣，讓右打的吉田賢吾本季首度扛第一棒開路先鋒。

火腿打線第5局靠軟銀單局2次守備失誤攻下關鍵2分，第6局軟銀靠今宮健太的適時安打追回1分。前3打席沒有貢獻的吉田賢吾，他在第7局逮中軟銀投手藤井皓哉一顆150公里速球，轟出右外野陽春砲，生涯首轟出爐，也幫助火腿贏球。

火腿先發投手北山亘基主投5局被敲6安、丟4次保送，賞4次三振，失掉1分，摘本季首勝。火腿終結者田中正義1局無失分收本季第2次救援成功。前田純主投4.1局失2分1分自責，吞本季首敗。

吉田賢吾賽後表示，前三打席的表現太差，第4打席中他鎖定速球做攻擊。對於生涯首次享受開轟繞壘的感覺，他笑說，「我差點還想再跑一圈。」

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