中職》「AI女神」李珠珢特輯！富邦悍將主場開幕戰初登場一次看

Fubon angels李珠珢初次登場，一舉一動都成為媒體與球迷的焦點。（記者陳志曲攝）

〔記者陳志曲／台北報導〕富邦悍將本季首場主場賽事，最終以11：5大勝中信兄弟，奪下首勝。悍將最新韓援「AI女神」李珠珢，今天也迎來Fubon Angels初登場，《自由時報》也特別整理出李珠珢富邦主場初登場全紀錄，讓球迷一飽眼福。

Fubon angels李珠珢初次登場，一舉一動都成為媒體與球迷的焦點。（記者陳志曲攝）

Fubon angels李珠珢初次登場，一舉一動都成為媒體與球迷的焦點。（記者陳志曲攝）

Fubon angels李珠珢初次登場，一舉一動都成為媒體與球迷的焦點。（記者陳志曲攝）

Fubon angels李珠珢初次登場，一舉一動都成為媒體與球迷的焦點。（記者陳志曲攝）

Fubon angels李珠珢初次登場，一舉一動都成為媒體與球迷的焦點。（記者陳志曲攝）

Fubon angels李珠珢初次登場，一舉一動都成為媒體與球迷的焦點。（記者陳志曲攝）

Fubon angels李珠珢初次登場，一舉一動都成為媒體與球迷的焦點。（記者陳志曲攝）

Fubon angels李珠珢初次登場，一舉一動都成為媒體與球迷的焦點。（記者陳志曲攝）

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Fubon angels李珠珢初次登場，一舉一動都成為媒體與球迷的焦點。（記者陳志曲攝）

Fubon angels李珠珢初次登場，一舉一動都成為媒體與球迷的焦點。（記者陳志曲攝）

Fubon angels李珠珢初次登場，一舉一動都成為媒體與球迷的焦點。（記者陳志曲攝）

Fubon angels李珠珢初次登場，一舉一動都成為媒體與球迷的焦點。（記者陳志曲攝）

Fubon angels李珠珢初次登場，一舉一動都成為媒體與球迷的焦點。（記者陳志曲攝）

Fubon angels李珠珢初次登場，一舉一動都成為媒體與球迷的焦點。（記者陳志曲攝）

Fubon angels李珠珢初次登場，一舉一動都成為媒體與球迷的焦點。（記者陳志曲攝）

Fubon angels 李珠珢。（記者陳志曲攝）

Fubon angels李珠珢。（記者陳志曲攝）

Fubon angels李珠珢。（記者陳志曲攝）

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