中職》台中洲際棒球場外「吃球牆」改善完成 白色巨牆變兄弟藍

台中洲際棒球場外「吃球牆」改善完成，「白色巨牆」變「兄弟藍」。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中洲際棒球場旁興建中的大型商城「漢神洲際購物中心」商場原白色外牆及玻璃反光，引起包括棒球經典賽台灣隊「台灣隊長」陳傑憲等球員反映，影響球員打擊視線，台中市請業者須在4月球季開打前改善「打擊之眼」，將白色外牆改為深藍色貼膜，工程已完成，會「吃球」的白色巨牆轉變為「兄弟藍」，讓球員能正常發揮。

台中洲際棒球場旁商場外牆及玻璃反光，棒球員反映影響打擊視線。（資料照，記者廖耀東攝）

台中洲際棒球場旁興建中的大型商城「漢神洲際購物中心」預計今年完工，之前因商場外牆及玻璃反光，引起包括棒球經典賽台灣隊「台灣隊長」陳傑憲等球員反映，影響球員打擊視線，「白色巨牆會吃球」引起關注，台中市運動局要求業者須在4月前，以增設帷幕擴大「打擊之眼」、玻璃改深色等方式，改善外牆及玻璃反光「吃球」情況，避免影響賽事進行。

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運動局指出，施工單位已於3月底前完成牆面及玻璃深藍色貼膜，球場在打者之眼視線所在轉變為「兄弟藍」，順利在球季開賽前完成改善。

運動局強調，洲際漢神百貨目前仍在施工中，賽事期間將派員隨時監看，督導業者施工不得影響賽事進行，以確保球員比賽及球迷觀賽權益。

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