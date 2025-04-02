晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

中職》台中洲際棒球場外「吃球牆」改善完成 白色巨牆變兄弟藍

2025/04/02 21:16

台中洲際棒球場外「吃球牆」改善完成，「白色巨牆」變「兄弟藍」。（圖：市府提供）台中洲際棒球場外「吃球牆」改善完成，「白色巨牆」變「兄弟藍」。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中洲際棒球場旁興建中的大型商城「漢神洲際購物中心」商場原白色外牆及玻璃反光，引起包括棒球經典賽台灣隊「台灣隊長」陳傑憲等球員反映，影響球員打擊視線，台中市請業者須在4月球季開打前改善「打擊之眼」，將白色外牆改為深藍色貼膜，工程已完成，會「吃球」的白色巨牆轉變為「兄弟藍」，讓球員能正常發揮。

台中洲際棒球場旁商場外牆及玻璃反光，棒球員反映影響打擊視線。（資料照，記者廖耀東攝）台中洲際棒球場旁商場外牆及玻璃反光，棒球員反映影響打擊視線。（資料照，記者廖耀東攝）

台中洲際棒球場旁興建中的大型商城「漢神洲際購物中心」預計今年完工，之前因商場外牆及玻璃反光，引起包括棒球經典賽台灣隊「台灣隊長」陳傑憲等球員反映，影響球員打擊視線，「白色巨牆會吃球」引起關注，台中市運動局要求業者須在4月前，以增設帷幕擴大「打擊之眼」、玻璃改深色等方式，改善外牆及玻璃反光「吃球」情況，避免影響賽事進行。

運動局指出，施工單位已於3月底前完成牆面及玻璃深藍色貼膜，球場在打者之眼視線所在轉變為「兄弟藍」，順利在球季開賽前完成改善。

運動局強調，洲際漢神百貨目前仍在施工中，賽事期間將派員隨時監看，督導業者施工不得影響賽事進行，以確保球員比賽及球迷觀賽權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中