MLB》新人年就敲24轟入選明星賽！教士端9年44.7億綁住21歲超新星

梅里爾。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《FanSided》記者穆雷（Robert Murray）報導，教士端出9年1.35億美元（逾新台幣44.7億）大約，提前綁住陣中21歲新星外野手梅里爾（Jackson Merrill）。消息人士透露，其合約最高總值可達2.04億美元，同時包含第10年3000萬美元球隊選項，若觸發條件則可轉為球員選項。

教士在2021年選秀會首輪第27順位選進梅里爾，他進入職業後展現出極高的天賦，2023年與2024年連續兩年入選百大新秀排行榜，分別高居19與12名，同時也入選去年10大農場游擊手第4名。

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上季梅里爾開箱後馬上站穩大聯盟，出賽156場敲出162支安打、24轟與90分打點，打擊三圍.292/.326/.500，攻擊指數0.826，也入選全明星賽，並在最終國聯新人王票選中，以7張第一名選票不敵23張的海盜火球狀元史基斯（Paul Skenes），不過仍有獲得國聯銀棒獎肯定。

教士今年開季拿下6連勝，僅次於道奇7勝0敗。梅里爾目前出賽6場，打擊三圍.400/.435/.600，攻擊指數1.035，敲出1支二壘安打、1轟與6分打點。

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