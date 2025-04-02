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TPBL》宇宙國王來了！奧帝7顆三分球、轟32分 國王宰海神收5連勝

2025/04/02 21:26

新北國王奧帝。（記者羅沛德攝）新北國王奧帝。（記者羅沛德攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕新北國王今天在主場迎戰高雄海神，奧帝狂飆7顆三分球、砍下本季新高32分，加上林書緯貢獻16分，率隊以111：91豪取5連勝，海神也無法拿下對戰首勝。

目前排名聯盟第3的海神，本季3度和國王交手都吞下敗仗，今天到新北踢館力拚對戰首勝，反倒是國王近況不錯，賽前拉出4連勝。

國王開局打出9：0攻勢，海神又無法控制失誤被對手持續擴大領先，但在次節海神逐漸回神，唐維傑、于煥亞輪流得分，加上洋將克雷格攻防都有建樹，稍微縮小差距，半場打完暫時以48：57落後。

國王先發在上半場進攻多點開花，奧帝三分球8投5中進帳全場最高19分，林書緯也有12分進帳，成為球隊領先關鍵；反倒是海神進攻陷入困境，前兩節三分球命中率僅21.7%，追分更加困難。

易籃後，唐維傑、邱子軒接力得分，追到3分落後，但隨後又出現亂流被拉開，加上國王防守造成他們莫大壓力，頻頻失誤。不過，余純安隨後挺身而出，不僅命中三分球防守也有貢獻，海神帶著7分落後進入決勝節。

前3節因犯規麻煩在板凳待了許久的林書豪，一上場就飆進三分球，帶隊持續擴大領先，加上洪志善連續在外線開火，海神也無力回天，無緣拿下對戰首勝。

國王今天4人得分上雙，奧帝投進7顆三分球，拿下32分、8籃板，沃許本20分，林書緯16分、8助攻，林書豪繳出15分。海神方面，替補上陣的克雷格繳出22分全隊最高，摩爾斯15分、7籃板。

新北國王林書緯切入拋投。（記者羅沛德攝）新北國王林書緯切入拋投。（記者羅沛德攝）

新北國王林書豪。（記者羅沛德攝）新北國王林書豪。（記者羅沛德攝）

新北國王林書豪。（記者羅沛德攝）新北國王林書豪。（記者羅沛德攝）

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