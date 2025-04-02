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中職》戴培峰、張育成開轟 富邦克中信奪本季首勝

2025/04/02 22:02

富邦悍將戴培峰敲出二分全壘打。（記者陳志曲攝）富邦悍將戴培峰敲出二分全壘打。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／新北報導〕富邦悍將戴培峰開季連兩場演出猛打賞，今天更打出致勝全壘打，張育成也開轟，11:5大勝中勝兄弟，富邦在主場開幕戰贏得本季首勝。

2局上中信曾頌恩敲出二壘打，江坤宇適時安打先馳得點，下半局富邦馬上加倍奉還。

2局下富邦率先上場的張育成就安打，戴培峰打出全隊本季首轟，2:1超前，富邦攻勢一發不收拾，范國宸、董子恩、周佳樂、李宗賢和申皓瑋接連安打，富邦打了10人次攻下6分。

第5局富邦申皓瑋打出二壘打，張育成擊出本季首轟的2分砲，將比數拉開到8:1。

第6局中信首名打者許基宏的高飛球造成中外野手申皓瑋接球失誤，曾頌恩安打，富邦起用賴智垣中繼，一上場投出四壞球形成滿壘，詹子賢安打扳回2分，宋晟睿安打再形成滿壘，賴智垣投出四壞球讓中信擠回1分，中信追到4:8，富邦再換上去年季後被中信釋出的李吳永勤，連飆2次三振化解危機。

6局下登板的中信王奕凱投出2次四壞球、3次暴投，2出局後富邦范國宸、董子恩和王念好連續安打攻下3分，再將比數拉開到11:4。

第7局中信選到2次四壞球，2出局後詹子賢安打扳回1分。

中職生涯初先發的富邦張奕一開賽連飆3次三振，投5.1局拿下勝投，被擊出6支安打失3分、2分責失，投出7次三振，可惜第6局一上場，隊友就發生失誤，張奕投到86球退場，和優質先發內容擦身而過。

富邦悍將張育成開轟。（記者陳志曲攝）富邦悍將張育成開轟。（記者陳志曲攝）

富邦悍將張育成開轟。（記者陳志曲攝）富邦悍將張育成開轟。（記者陳志曲攝）

富邦悍將先發投手張奕。（記者陳志曲攝）富邦悍將先發投手張奕。（記者陳志曲攝）

中信兄弟先發投手鄭凱文。（記者陳志曲攝）中信兄弟先發投手鄭凱文。（記者陳志曲攝）

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