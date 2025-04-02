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中職》FA轉戰龍軍首秀 朱育賢賽後吐真言「還滿緊張的」

2025/04/02 22:09

朱育賢。（記者林正堃攝）朱育賢。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕「酒窩大砲」朱育賢去年球季結束行使FA自由球員權利，今年轉戰味全龍簽下4年最高總值4800萬合約，今天轉隊後初登場就立大功，3局下敲出勝利打點安打，8局上守一壘上演美技飛撲，攻守兩端都有亮眼表現，率龍隊以1：0氣走台鋼雄鷹，兩隊各敲4安，只花2小時25分鐘就搞定比賽。

今天賽後龍隊總教練葉君璋表示，有經驗的打者還是有差別，雖然今天團隊安打沒有很多，但朱育賢重要的一擊帶給球隊勝利。

朱育賢坦言，「老實說，第一場還滿緊張的，畢竟算是轉學生，還在適應比賽節奏，必須更融入團隊，展現自己的能力幫助球隊，這場算是好的開始，隊友投打守都表現得很好，關鍵時刻都有凍結失分。」

朱育賢和陳子豪行使FA轉戰龍隊，外界用放大鏡檢視，朱育賢表示，當作是動力，外界關注度會提高，受到球團期待，幫助球隊不只是在攻擊層面，如何協助學弟適應比賽也很重要。

今天朱育賢不只用球棒幫助球隊，更用美技守備力挽狂瀾，朱育賢說，「教練有說，短打要盡全力衝，一壘壘包交給二壘手去補位，當下試著去做看看，關鍵守備能夠幫助投手和團隊，就盡全力去做。」

朱育賢。（記者林正堃攝）朱育賢。（記者林正堃攝）

朱育賢。（記者林正堃攝）朱育賢。（記者林正堃攝）

朱育賢。（記者林正堃攝）朱育賢。（記者林正堃攝）

朱育賢。（記者林正堃攝）朱育賢。（記者林正堃攝）

朱育賢。（記者林正堃攝）朱育賢。（記者林正堃攝）

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