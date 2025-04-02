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TPBL》洪志善替補三分球3投3中成一亮點 國王主帥萊恩提出他的優點

2025/04/02 22:16

新北國王洪志善持球進攻。（記者羅沛德攝）新北國王洪志善持球進攻。（記者羅沛德攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕新北國王今天迎戰高雄海神，洋將奧帝昨狂飆7顆三分球、轟下本季新高32分，加上林書緯貢獻16分、8助攻，率隊以111：91豪取5連勝；而替補上陣的39歲老將洪志善三分球3投3中拿下9分，國王主帥萊恩稱讚，他有很好的出手選擇也懂得串聯球隊火力，能適時提供幫助。

國王此仗團隊命中率達51.3%，除了奧帝上演飆分秀，沃許本貢獻20分、7籃板，林書豪也有15分入袋，但美中不足的是全隊出現25次失誤。今天飆出本季新高的奧帝透露，賽前一晚他特別拿出上次和海神交手打到2OT的影片來複習，希望自己打得更有侵略性，並為隊友製造更多空間。

萊恩認為，球員一開賽展現很好的拚勁、防守強度成為贏球關鍵，兩隊在本週六要「背靠背」對決，今天先拿下一勝也能提振團隊信心。

國王板凳也有亮點，39歲的洪志善今天僅出賽13分鐘，但三分球3投3中拿下9分，萊恩笑說：「他是真的很老了，所以不敢讓他打太久，但他在進攻上實力依舊，包含出手選擇、串聯球隊火力等，都能幫助球隊。」

至於明天註冊大限球員陣容是否會有調整，萊恩也沒透露太多，他僅表示，明天大家就會知道結果了。不過，國王目前陣中洋將包含沃許本、強森、曼尼高、奧帝還有桑尼，最後會留下哪幾位洋將也成為球迷關注焦點。

新北國王洪志善持球進攻。（記者羅沛德攝）新北國王洪志善持球進攻。（記者羅沛德攝）

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