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韓職》飆157公里無用！曾封鎖台灣的南韓火球男2局遭KO 韓媒也憂心

2025/04/03 07:01

文東珠。（資料照，記者林正堃攝）文東珠。（資料照，記者林正堃攝）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕韓職韓華鷹21歲火球男文東珠昨天登板先發面對樂天巨人，文東珠僅投2局失4分，韓華鷹最後在主場以2比6輸球。韓媒《朝鮮日報》就以「和以前的文東珠」為標題，提到文東珠最快丟到157公里的速球「也失去光彩」。

文東珠被敲全壘打影片請點此

文東珠在去年9月出現肩部不適的問題，讓他提前關機，休賽季期間專注復健。原本預計文東珠要到4月中旬後才能歸隊，但文東珠在熱身賽期間以後援投手身分登板做調整，韓華鷹總教練金卿文決定提前讓文東珠回一軍，他在3月27日先發面對LG雙子交出5局無失分好投。

文東珠昨晚迎來本季第2次先發，首局在1出局後連續被敲2安，讓對手攻佔一、三壘，樂天巨人洋砲雷耶斯（Victor Reyes）敲滾地球護送回1分。第2局文東珠遇到亂流，先被樂天巨人球星尹棟熙敲陽春砲，1出局後被敲一壘安打和三壘安打再掉1分，接著被對手敲高飛犧牲打再掉分，單局失掉3分。

根據《朝鮮日報》報導，金卿文原本設定讓文東珠投70至80球，結果文東珠只投2局用42球就被換下場。

總計文東珠先發只投2局被敲4安包含1轟，失掉4分都是自責，另有1次保送，吞下本季首敗，賽後防禦率為5.14，最快丟到157公里。

此外，文東珠是2023年杭州亞運南韓隊國手，當年金牌戰壓制台灣隊，幫助南韓隊奪金。

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