中職》猛飆7K奪勝！張奕自爆小插曲：下次不能再出錯

富邦悍將先發投手張奕退場，脫帽向球迷致意。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將張奕中職生涯初次先發，面對中信兄弟投5.1局、7次三振、失3分（2責失），幫助球隊11:5贏球，自己則是生涯出先發就奪勝。

張奕首局就連投3次三振，他坦言，首局可能比較容易出現亂流，他因此比較像是以後援方式去投，希望一顆顆謹慎的投，「首局投出好的出發點，後續就分配力量。原本希望能投滿6局，可惜身體不讓我投，有一點小抽筋。但考量之後還要面對高張力比賽，若為之後更長局數跟張力做準備，也不失為好事。」

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富邦悍將先發投手張奕。（記者陳志曲攝）

張奕自曝6局前的小插曲，是5局中場休息時的調整，他透露：「原本有問說是休息10分鐘還是5分鐘，結果弄錯休息時間，上去時已經來不及把身體熱開。勇志前輩（投手教練）有上來問我狀況，我趕快把身體盡量熱起來。這是要改進的地方，下次絕不能再出錯。」

張奕和戴培峰的投捕搭配，3局時也有一插曲，張奕因超時被記1好球。張奕透露，3局時他還沒投指叉球，認為應該可以配這顆球，退板後才想起壘上無人；戴培峰賽後也解釋，因為己方大局打完，他認為對方打者應不會太積極出棒，當下想法有些不同，「那時候有點比較急，對他有點抱歉。」

富邦悍將先發投手張奕。（記者陳志曲攝）

富邦悍將先發投手張奕。（記者陳志曲攝）

富邦悍將先發投手張奕。（記者陳志曲攝）

富邦悍將先發投手張奕。（記者陳志曲攝）

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