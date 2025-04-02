中職》開季2戰化身「7割男」！戴培峰被問挑戰完全打擊時笑回

富邦悍將戴培峰獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕連同今本季首轟出爐，富邦悍將捕手戴培峰連兩戰猛打賞，賽後打擊率高達7成50。今戴培峰打點、得分各2，幫助球隊11:5擊敗中信兄弟，自己拿下單場MVP。

戴培峰說，開季樣本數還很少，不會多想數據，很開心開季的狀況不錯，但能延續下去比較重要，希望能多幫助球隊贏球。戴培峰也提到，開季前後打擊調整和去年落差不大，12強面對更多更強的對手，多少也帶給自己自信，很開心延續到賽季。

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戴培峰此役前3打席就分別擊出全壘打、一壘安打和二壘安打，第4打席選到保送，最後一打席則擊出右外野飛球出局，和生涯首次完全打擊擦肩而過。

戴培峰坦言：「最後一打席有注意到，差三壘安打完成完全打擊，但以自己的腳程，加上已經蹲捕整場，自認應該很難完成。有想過會不會打到外野正好對方漏球，就有機會拚看看，最後可惜是打到外野手正面接殺，不過沒有關係，至少前面已有幫助球隊。」

富邦悍將戴培峰獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

富邦悍將戴培峰獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

富邦悍將戴培峰獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

富邦悍將戴培峰。（記者陳志曲攝）

富邦悍將戴培峰敲出2分全壘打。（記者陳志曲攝）

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