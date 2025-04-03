WB盃拳擊賽 吳詩儀惜敗巴西好手無緣4強

〔中央社〕台灣女子拳擊好手吳詩儀，今天在巴西伊瓜蘇舉行的「WB盃拳擊賽」57公斤級首輪8強亮相，結果在纏鬥3回合後，以1比4的積分不敵地主選手羅梅烏。

吳詩儀在去年巴黎奧運斬獲女子拳擊60公斤級銅牌，不過從今年起，她降體重改打57公斤級，3月初在保加利亞舉行的斯特蘭國際拳擊賽小試身手如願摘金。

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這次前往巴西參加世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）獲得國際奧會授權後的首場官辦賽事，在女子57公斤級共6人參賽，吳詩儀在8強首戰地主、現年28歲的羅梅烏（Jucielen Romeu）曾拿下2023年泛美運動會女子拳擊57公斤級金牌。

首回合開打後，吳詩儀儘管積極搶攻，但對手幾次防守反擊的組合拳都能有效擊中，5名裁判全都給羅梅烏10分。

第2回合吳詩儀改變策略，多次利用臂展優勢試探性出拳，並從中找空隙進攻，加上對手體力有些下滑，讓吳詩儀第2局打完，有3名裁判給了她10分，稍微扳回劣勢。

只可惜第3局羅梅烏也放手一搏，吳詩儀在多次對打中都沒能明確擊中得分部位，最終沒能上演逆轉秀，5名裁判給分為27比30、29比28、28比29、27比30、28比29，儘管其中3名裁判給的分差不大，但積分還是以1比4落敗。

教練柯文明在接受中央社記者訪問時表示，確實有點可惜，首局就落入劣勢，不過也因此學到很多經驗，畢竟是第1次參加WB的比賽，回台灣後再繼續加強練習。（編輯：陳正健）1140403

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