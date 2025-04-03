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MLB》宇宙道奇再添利器！ 交易獲得2023年美聯盜壘王

2025/04/03 07:21

魯伊茲透過交易轉戰道奇。（資料照）魯伊茲透過交易轉戰道奇。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕開季7連勝的道奇隊發動交易，用小聯盟投手杜蘭（Carlos Duran），換來先前被運動家指定讓渡的快腿，2023年單季67次盜壘成功的盜壘王魯伊茲（Esteury Ruiz），而因應魯伊茲加盟，道奇選擇將因TJ手術整季報銷的赫特（Kyle Hurt）移至60人名單。

現年26歲的魯伊茲在當地時間上周日被運動家指定讓渡，道奇隊在讓渡期尚未結束時就發起交易，獲得有能力靠著快腿改變戰局的好手。魯伊茲在2022到2024年曾效力過教士、釀酒人與運動家，共跑出73次盜壘成功，被抓到19次。

魯伊茲生涯僅有一個完整的大聯盟賽季，2023年他在運動家繳出.254/.309/.345的打擊三圍，敲出5轟、47分打點，跑回47分，跑出67次盜壘成功，被抓到13次，成為美聯盜壘王。不過去年球季他僅出賽24場就因傷報銷，今年更因為運動家外野有著許多進攻能力比他好的球員，因此遭到球團捨棄。

道奇中外野手帕赫斯（Andy Pages）在開季表現不佳，22打數僅敲3支安打，打擊率1成36，被三振9次，選到3次四壞保送，在魯伊茲交易案後，他有可能因此失去一些出賽機會。

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