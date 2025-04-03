晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》打瘋了！鈴木誠也夯181KM怪力轟 雙響砲5打點痛宰運動家

2025/04/03 07:43

鈴木誠也。（路透）鈴木誠也。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊日本重砲鈴木誠也近況絕好調，今天轟出雙響砲，單場繳出3安猛打賞灌進5分打點，率隊以10：2擊潰運動家。

昨天才開轟的鈴木誠也，今打第2棒守右外野，首打席獲得保送，2上第二打席掃出中左外野大號3分砲，擊球初速高達112.9英哩（約181.6公里）、飛行距離401英呎，幫助球隊取得4：0領先。

鈴木誠也4局上半再度炸裂，這回擊出右外野陽春彈，擊球初速98.5英哩、飛行距離344英呎，本季第4轟出爐，單場雙響砲。

鈴木誠也第7局再度建功，當時2出局一二壘有人，他敲出左外野安打帶有1分打點，讓小熊再添保險分。鈴木誠也全場5打數敲3安，貢獻5打點、跑回2分，選到1保送、吞下1K，賽後打擊率為0.275，他已經連4戰雙安起跳。

小熊打線合計敲出11支安打，哈普（Ian Happ）、蕭（Matt Shaw）、阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）都有雙安演出，投手泰昂（Jameson Taillon）繳出6局7K掉2分優質先發，本季首勝到手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中