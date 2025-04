MLB》打瘋了！鈴木誠也夯181KM怪力轟 雙響砲5打點痛宰運動家

鈴木誠也。(路透)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕小熊日本重砲鈴木誠也近況絕好調,今天轟出雙響砲,單場繳出3安猛打賞灌進5分打點,率隊以10:2擊潰運動家。

昨天才開轟的鈴木誠也,今打第2棒守右外野,首打席獲得保送,2上第二打席掃出中左外野大號3分砲,擊球初速高達112.9英哩(約181.6公里)、飛行距離401英呎,幫助球隊取得4:0領先。

鈴木誠也4局上半再度炸裂,這回擊出右外野陽春彈,擊球初速98.5英哩、飛行距離344英呎,本季第4轟出爐,單場雙響砲。

鈴木誠也第7局再度建功,當時2出局一二壘有人,他敲出左外野安打帶有1分打點,讓小熊再添保險分。鈴木誠也全場5打數敲3安,貢獻5打點、跑回2分,選到1保送、吞下1K,賽後打擊率為0.275,他已經連4戰雙安起跳。

小熊打線合計敲出11支安打,哈普(Ian Happ)、蕭(Matt Shaw)、阿姆斯壯(Pete Crow-Armstrong)都有雙安演出,投手泰昂(Jameson Taillon)繳出6局7K掉2分優質先發,本季首勝到手。

