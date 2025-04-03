MLB》打瘋了！鈴木誠也夯181KM怪力轟 雙響砲5打點痛宰運動家

鈴木誠也。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊日本重砲鈴木誠也近況絕好調，今天轟出雙響砲，單場繳出3安猛打賞灌進5分打點，率隊以10：2擊潰運動家。

昨天才開轟的鈴木誠也，今打第2棒守右外野，首打席獲得保送，2上第二打席掃出中左外野大號3分砲，擊球初速高達112.9英哩（約181.6公里）、飛行距離401英呎，幫助球隊取得4：0領先。

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鈴木誠也4局上半再度炸裂，這回擊出右外野陽春彈，擊球初速98.5英哩、飛行距離344英呎，本季第4轟出爐，單場雙響砲。

鈴木誠也第7局再度建功，當時2出局一二壘有人，他敲出左外野安打帶有1分打點，讓小熊再添保險分。鈴木誠也全場5打數敲3安，貢獻5打點、跑回2分，選到1保送、吞下1K，賽後打擊率為0.275，他已經連4戰雙安起跳。

小熊打線合計敲出11支安打，哈普（Ian Happ）、蕭（Matt Shaw）、阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）都有雙安演出，投手泰昂（Jameson Taillon）繳出6局7K掉2分優質先發，本季首勝到手。

112.9 MPH off the bat on this LOUD homer from Seiya Suzuki! pic.twitter.com/jIyIAqgvQI — MLB （@MLB） April 2, 2025

Seiya Suzuki's second home run of the game goes the opposite way! pic.twitter.com/whE2cfMcTI — MLB （@MLB） April 2, 2025

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