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MLB》只打6場就拿19.9億！ 紅襪再次砸錢綁住大物新秀

2025/04/03 07:49

坎貝爾獲得球隊8年6000萬美元續約。（資料照）坎貝爾獲得球隊8年6000萬美元續約。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪22歲大物新秀坎貝爾（Kristian Campbell）目前在大聯盟僅打6場比賽，便獲得球團一張8年保障6000萬美元（約新台幣19.9億）的延長合約。

紅襪日前才剛與左投克羅切（Garrett Crochet）簽下一張6年1.7億美元延長合約，接著根據大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）透露，他們與坎貝爾簽下一張保障6000萬美元的合約，從2025年到2032年，且在2033年與2034年都還有球隊選擇權。

2023年選秀會上第四輪被紅襪選中的坎貝爾，在今年被選為大聯盟百大新秀排行榜的第六名，並一舉成為球隊的開幕戰先發二壘手，如今這張合約也顯示紅襪隊對他潛力的信賴。

坎貝爾在生涯的前4場比賽敲出1發全壘打，擊球初速來到112.2英里，飛行距離達431英尺，目前這位年輕好手已經展現出令人深刻的擊球力量與揮棒速度。6場出賽坎貝爾的打擊率為4成44，有4支二壘安打、1轟、2分打點，選到4次保送吞下5K。

坎貝爾的合約與另一位外野大物類似，去年紅襪就與瑞法拉（Ceddanne Rafaela）簽下一張8年5000萬美元合約，不過這個做法是否成功有待商榷，上季瑞法拉為紅襪出賽152場，敲出15轟、75分打點，打擊率2成46，苦吞151次三振只選到15次四壞保送，表現並不出色。

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