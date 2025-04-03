MLB》上季MVP票選僅次大谷、林多！ 響尾蛇馬提獲6年38.5億約

馬提與響尾蛇重簽一張6年1.165億美元合約。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇明星二壘手馬提（Ketel Marte）在上季打出國聯MVP排名第三的優質表現，今天響尾蛇便與他簽下一張新的延長合約，價值6年1.165億美元（約新台幣38.5億）。

馬提原本在2022年跟響尾蛇簽下一張5年7600萬美元合約，今天簽下的新合約則變成6年1.165億美元，當中包含激勵條款，最高可以來到1.495億美元，合約中有4600萬美元是延遲支付，保障薪資為6400萬美元。

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今年馬提的薪資變為1400萬美元，2026年1500萬美元，2027年1200萬美元，2028年2000萬美元，2029年、2030年皆為2200萬美元，在2031年馬提則擁有一個1150萬美元的球員選擇權。

在合約的激勵條款當中，有300萬關於MVP選票，另外250萬是關於打席數，若馬提能夠在季末的MVP票選獲得前3名，將能拿到300萬美元，若4到7名則可拿到200萬美元；整季打席數來到500到550打席可以加薪50萬美元、600到625打席可加薪75萬美元。

馬提上個賽季打出準MVP的表現，單季36轟、96分打點，攻擊指數0.932，在季末的MVP票選上輸給大谷翔平與林多（Francisco Lindor）位居第三，2019年他也曾在響尾蛇打出MVP票選第4的表現，該年也是他首次入選明星賽。

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