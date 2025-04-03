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MLB》締造144年隊史首位三響砲的捕手！紅雀赫雷拉：生涯最佳時刻

2025/04/03 09:25

赫雷拉今日敲出單場三響砲，成為隊史首位達成的捕手，也幫助球隊大勝天使。（路透）赫雷拉今日敲出單場三響砲，成為隊史首位達成的捕手，也幫助球隊大勝天使。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日在主場迎戰天使的紅雀，靠著當家捕手赫雷拉（Iván Herrera）敲出生涯首度單場三響砲的領銜下，幫助球隊以12：5大勝，系列賽免於遭到橫掃，而成為隊史第1位打出三響砲的捕手，則讓赫雷拉坦言這是生涯中最棒的時刻。

4局下半，赫雷拉擔任首棒打者，一上場就鎖定菊池雄星的第1球，轟出左外野大牆外形成一支陽春砲，6下再度對上菊池雄星，這次鎖定紅中滑球進攻，又敲出左外野方向的全壘打。

而來到8局下半，赫雷拉再度展現火力，面對天使第3名投手柏克（Brock Burke），這次相中內角97英里（約156.1公里）速球再次一棒炸裂左外野看台區，上演單場三響砲，幫助球隊單局打下7分。

年僅24歲，出生於巴拿馬的赫雷拉是大聯盟史上第5年輕達成單場三響砲的捕手，另外本場總計12壘打數也打破了隊友康崔拉斯（Willson Contreras）在去年所創下的捕手單場10壘打數的紀錄，赫雷拉在賽後坦言，這是他生涯中最棒的時刻，「我生涯中從來沒有沒有單場敲出3發全壘打，我甚至還在大聯盟達成，並幫助我們追平甚至超前比數，這個感覺我現在還沒辦法立刻跟大家分享。」

紅雀144年的隊史曾產出許多著名的捕手，像是傳奇鐵捕莫里納（Yadier Molina）、名人堂球星西蒙斯（Ted Simmons）等等，不過赫雷拉則創下隊史第1位敲出單場三響砲的捕手，他表示，能達到他們從未達成的成就令他感到非常驚訝，「成長的過程中，我們並不富有也並未擁有一切，能夠達成這些事情，對我、我的家人以及我的家鄉來說意義重大。我們國家並沒有太多人在大聯盟生存，但能夠來到這裡的人們表現都很出色，我只是努力繼續往這個方向邁進。」

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