MLB》締造144年隊史首位三響砲的捕手！紅雀赫雷拉：生涯最佳時刻

赫雷拉今日敲出單場三響砲,成為隊史首位達成的捕手,也幫助球隊大勝天使。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕今日在主場迎戰天使的紅雀,靠著當家捕手赫雷拉(Iván Herrera)敲出生涯首度單場三響砲的領銜下,幫助球隊以12:5大勝,系列賽免於遭到橫掃,而成為隊史第1位打出三響砲的捕手,則讓赫雷拉坦言這是生涯中最棒的時刻。

4局下半,赫雷拉擔任首棒打者,一上場就鎖定菊池雄星的第1球,轟出左外野大牆外形成一支陽春砲,6下再度對上菊池雄星,這次鎖定紅中滑球進攻,又敲出左外野方向的全壘打。

而來到8局下半,赫雷拉再度展現火力,面對天使第3名投手柏克(Brock Burke),這次相中內角97英里(約156.1公里)速球再次一棒炸裂左外野看台區,上演單場三響砲,幫助球隊單局打下7分。

年僅24歲,出生於巴拿馬的赫雷拉是大聯盟史上第5年輕達成單場三響砲的捕手,另外本場總計12壘打數也打破了隊友康崔拉斯(Willson Contreras)在去年所創下的捕手單場10壘打數的紀錄,赫雷拉在賽後坦言,這是他生涯中最棒的時刻,「我生涯中從來沒有沒有單場敲出3發全壘打,我甚至還在大聯盟達成,並幫助我們追平甚至超前比數,這個感覺我現在還沒辦法立刻跟大家分享。」

紅雀144年的隊史曾產出許多著名的捕手,像是傳奇鐵捕莫里納(Yadier Molina)、名人堂球星西蒙斯(Ted Simmons)等等,不過赫雷拉則創下隊史第1位敲出單場三響砲的捕手,他表示,能達到他們從未達成的成就令他感到非常驚訝,「成長的過程中,我們並不富有也並未擁有一切,能夠達成這些事情,對我、我的家人以及我的家鄉來說意義重大。我們國家並沒有太多人在大聯盟生存,但能夠來到這裡的人們表現都很出色,我只是努力繼續往這個方向邁進。」

