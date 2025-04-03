MLB》紅襪56億新王牌8局8K封鎖金鶯！ 狂吞15K的德弗斯終於敲安

克羅切8局8K無失分收勝。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕甫簽6年1.7億美元（約新台幣56億元）延長合約的紅襪王牌左投克羅切（Garrett Crochet），今天對陣金鶯繳8局8K無失分好投，再加上開季陷入史詩低潮的德弗斯（Rafael Devers）甦醒敲雙安貢獻1打點，終場紅襪以3：0完封對手收下賽季第2勝。

德弗斯開季前5場比賽陷入史詩級低潮，19打數狂吞15次三振且1安未敲，不過今天對陣金鶯，他在第二打席就敲出二壘安打，本季首安出爐，幫助紅襪打下本場比賽第3分。此役紅襪前2分分別由史托瑞（Trevor Story）的本季首轟與瑞法拉（Ceddanne Rafaela）的適時安打打進。

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德弗斯今天不僅沒有吞K，還敲出2支安打，而另一位表現優異的莫過於剛簽下大約的克羅切，本場他面對強大的金鶯打線，主投8局只被敲4支安打，送出8次三振與1次四壞保送沒有失分，9局紅襪再靠著新任終結者查普曼（Aroldis Chapman）1局無失分表現，收下本季首次救援成功，順利以3：0完封金鶯收下本季首次救援成功。

金鶯艾夫林（Zach Eflin）今天6局投球被打8支安打，失掉3分都是自責分，送出5K沒有四壞保送，吞下本季首敗。

德弗斯終於敲出本季首安。（美聯社）

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