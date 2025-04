MLB》「北極熊」阿隆索敲追平轟續命！大都會延長賽擊退馬林魚

阿隆索在8局上敲出追平比數的全壘打,幫助球隊殺進延長賽。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕今日作客馬林魚的大都會進行系列賽3連戰的最後1場比賽,先是靠著「北極熊」阿隆索(Pete Alonso)8局的追平轟殺進延長加賽,11局又靠著對手控球與守備不穩搶下領先優勢,終場以6:5擊敗馬林魚,以2勝1敗收下系列賽勝利。

大都會在首局依靠強打索托(Juan Soto)以及阿隆索的串聯安打先馳得點,而馬林魚則在3局下藉由高飛犧牲打與三壘手傳球失誤逆轉超前,7局再靠著康南(Griffin Conine)、羅培茲(Otto Lopez)與福特斯(Nick Fortes)的安打,幫助馬林魚以4:1領先。

比賽來到8局上半,馬林魚換上第4任投手佛契(Calvin Faucher),雖然一上場順利抓下出局數,但面對代打的托倫斯(Luis Torrens)與林多(Francisco Lindor)接連被敲出安打,而下一棒的索托未能建功的狀況下,接著上場的阿隆索在纏鬥8顆球後,相中外角96.1英里(約154.7公里)的速球,一棒轟出中外野大牆外形成追平比數的3分砲。

An EPIC 9-pitch at-bat between Pete Alonso and Calvin Faucher.



Pete wins the battle pic.twitter.com/RTGmyuFKno