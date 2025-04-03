MLB》「北極熊」阿隆索敲追平轟續命！大都會延長賽擊退馬林魚

阿隆索在8局上敲出追平比數的全壘打，幫助球隊殺進延長賽。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕今日作客馬林魚的大都會進行系列賽3連戰的最後1場比賽，先是靠著「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）8局的追平轟殺進延長加賽，11局又靠著對手控球與守備不穩搶下領先優勢，終場以6：5擊敗馬林魚，以2勝1敗收下系列賽勝利。

大都會在首局依靠強打索托（Juan Soto）以及阿隆索的串聯安打先馳得點，而馬林魚則在3局下藉由高飛犧牲打與三壘手傳球失誤逆轉超前，7局再靠著康南（Griffin Conine）、羅培茲（Otto Lopez）與福特斯（Nick Fortes）的安打，幫助馬林魚以4：1領先。

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比賽來到8局上半，馬林魚換上第4任投手佛契（Calvin Faucher），雖然一上場順利抓下出局數，但面對代打的托倫斯（Luis Torrens）與林多（Francisco Lindor）接連被敲出安打，而下一棒的索托未能建功的狀況下，接著上場的阿隆索在纏鬥8顆球後，相中外角96.1英里（約154.7公里）的速球，一棒轟出中外野大牆外形成追平比數的3分砲。

An EPIC 9-pitch at-bat between Pete Alonso and Calvin Faucher.



Pete wins the battle pic.twitter.com/RTGmyuFKno — SNY Mets （@SNY_Mets） April 2, 2025

雙方9局結束仍維持平手局面，進入二壘有人突破僵局制的延長賽，11局上阿隆索與尼莫（Brandon Nimmo）分別以保送與安打攻占滿壘，接著上場的溫克（Jesse Winker）靠著對手柯瑞（Xzavion Curry）控球出現偏差選到保送送回超前分，文托斯（Mark Vientos）還打出游擊方向的滾地球，造成游擊手愛德華茲（Xavier Edwards）失誤攻下保險分。

下個半局大都會換上楊恩（Danny Young）與布拉佐班（Huascar Brazobán）試圖鎖住勝利，雖然失掉1分但仍順利關門成功。

大都會全場進攻手感最火燙的阿隆索，今天4打數繳出3安猛打賞、外帶4分打點，整體進攻指數（OPS）來到1.090，而本場先發投手霍姆斯（Clay Holmes）主投4.2局失掉2分（1分自責分）無關勝敗；馬林魚部分，愛德華茲與康南合計敲出7支安打表現出色，先發吉利斯皮（Connor Gillispie）也繳出5局失1分好投，可惜最終無法助隊拿下勝利。

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