戴維斯。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕戴維斯(Anthony Davis)在轉隊至獨行俠首戰便因為左內收肌拉傷缺陣一個多月,歸隊後表現優異的他在今天卻在搶籃板時意外遭到隊友加佛德(Daniel Gafford)肘擊,當場血流如注。

事發在獨行俠與老鷹之戰首節節末,戴維斯在爭搶進攻籃板時,於蹲低的情況,右眼眶意外遭隊友加佛德的左肘狠狠襲擊,他不僅當場倒地不起,後續也很明顯可以看到他被肘擊的部位血流如注,他也立刻退場接受治療。

在接受治療後,戴維斯於第二節剩下2分鐘時上場,半場他便拿下15分6籃板2火鍋的好成績。

Anthony Davis went back to the Dallas Mavericks locker room after being hit in the face by Daniel Gafford pic.twitter.com/2cBMyg9B6K