MLB》海盜王牌優質先發收首勝 笑說登上時尚雜誌更緊張

史基斯優質先發收下本季第一場勝投。(法新社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕海盜王牌史基斯(Paul Skenes)今天掛帥先發,客場對決光芒,最終7局僅掉1分非責失分繳出優質先發,海盜4:2贏球,史基斯收下賽季首勝,不過比起上場投球,史基斯倒是比較怕被問到登上時裝雜誌《GQ》的事情。

史基斯近日與女友鄧恩(Livvy Dunne)一起登上《GQ》,拍攝了一系列的情侶照,對此他受訪時笑說,一想到隊友看到看到這些照片的反應,就讓他沒有感到很自在。

請繼續往下閱讀...

「我感覺會在休息室被砲轟。」史基斯笑說,他其實一開始根本不知道《GQ》,也沒想過《GQ》會來邀請他,但他也很高興接受這次邀請,並且問說「他看起來帥嗎」?

史基斯女友鄧恩是一位體操選手,同時也是一位百萬粉絲等級的網紅,這次受邀,在訪談中聊起了兩人從大學時期就開始的戀情。

此戰史基斯用了102球,僅被擊出3支安打送出6次三振,唯一掉的1分不算在自責分上,不過對於最後面對的兩個打者,史基斯並不滿意投球內容,表示儘管最終都三振打者,但對決這兩人都是3個壞球走在前面,這樣並非好事。

「把球投進好球帶沒有人們想的那麼難,我就做到了。」史基斯自評,不應該在3壞球後,才開始把球塞進好球帶。

Pirates pitcher Paul Skenes and LSU gymnast Livvy Dunne seem to have it all—wild success in their respective sports, movie-star good looks, and crackling chemistry



Now what? GQ went to Baton Rouge to find out https://t.co/t0lVb33Ofa pic.twitter.com/ypXlgGp7mG