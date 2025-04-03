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MLB》海盜王牌優質先發收首勝 笑說登上時尚雜誌更緊張

2025/04/03 10:28

史基斯優質先發收下本季第一場勝投。（法新社）史基斯優質先發收下本季第一場勝投。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜王牌史基斯（Paul Skenes）今天掛帥先發，客場對決光芒，最終7局僅掉1分非責失分繳出優質先發，海盜4：2贏球，史基斯收下賽季首勝，不過比起上場投球，史基斯倒是比較怕被問到登上時裝雜誌《GQ》的事情。

史基斯近日與女友鄧恩（Livvy Dunne）一起登上《GQ》，拍攝了一系列的情侶照，對此他受訪時笑說，一想到隊友看到看到這些照片的反應，就讓他沒有感到很自在。

「我感覺會在休息室被砲轟。」史基斯笑說，他其實一開始根本不知道《GQ》，也沒想過《GQ》會來邀請他，但他也很高興接受這次邀請，並且問說「他看起來帥嗎」？

史基斯女友鄧恩是一位體操選手，同時也是一位百萬粉絲等級的網紅，這次受邀，在訪談中聊起了兩人從大學時期就開始的戀情。

此戰史基斯用了102球，僅被擊出3支安打送出6次三振，唯一掉的1分不算在自責分上，不過對於最後面對的兩個打者，史基斯並不滿意投球內容，表示儘管最終都三振打者，但對決這兩人都是3個壞球走在前面，這樣並非好事。

「把球投進好球帶沒有人們想的那麼難，我就做到了。」史基斯自評，不應該在3壞球後，才開始把球塞進好球帶。

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