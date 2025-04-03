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MLB》魚雷棒發威！沃爾普第4轟出爐 洋基5戰狂敲19轟續寫紀錄

2025/04/03 10:35

沃爾普。（美聯社）沃爾普。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕開季狂轟猛炸的洋基，今日雖然有沃爾普（Anthony Volpe）敲出3分砲，但難以挽救頹勢，終場洋基3：4不敵響尾蛇，吞下2連敗。

洋基今日派出明星左投羅冬（Carlos Rodon）先發，未料首局就被小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）兩分砲轟炸，次局又遇亂流再掉2分。羅冬此戰主投6局退場，被敲3安、包括挨1轟，失4分責失，另有5三振、4保送，吞下本季首敗，賽後防禦率3.97。

洋基打線悶了8局，直到9下終於破蛋，貝林傑（Cody Bellinger）、賈吉（Aaron Judge）接力敲安，1出局後拿「魚雷球棒」的沃爾普炸出3分砲，本季第4轟出爐，幫助球隊縮小至1分差距，但後面棒次未能延續攻勢，最終條紋軍就以3：4落敗。

洋基雖然吞下2連敗，不過開季5戰團隊狂轟19發全壘打，持續刷新大聯盟紀錄。

響尾蛇王牌投手加倫（Zac Gallen）今日繳出6.2局無失分優質先發，狂飆13K上演三振秀，摘下本季首勝。

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