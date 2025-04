MLB》魚雷棒發威！沃爾普第4轟出爐 洋基5戰狂敲19轟續寫紀錄

沃爾普。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕開季狂轟猛炸的洋基,今日雖然有沃爾普(Anthony Volpe)敲出3分砲,但難以挽救頹勢,終場洋基3:4不敵響尾蛇,吞下2連敗。

洋基今日派出明星左投羅冬(Carlos Rodon)先發,未料首局就被小古利爾(Lourdes Gurriel Jr.)兩分砲轟炸,次局又遇亂流再掉2分。羅冬此戰主投6局退場,被敲3安、包括挨1轟,失4分責失,另有5三振、4保送,吞下本季首敗,賽後防禦率3.97。

請繼續往下閱讀...

洋基打線悶了8局,直到9下終於破蛋,貝林傑(Cody Bellinger)、賈吉(Aaron Judge)接力敲安,1出局後拿「魚雷球棒」的沃爾普炸出3分砲,本季第4轟出爐,幫助球隊縮小至1分差距,但後面棒次未能延續攻勢,最終條紋軍就以3:4落敗。

洋基雖然吞下2連敗,不過開季5戰團隊狂轟19發全壘打,持續刷新大聯盟紀錄。

響尾蛇王牌投手加倫(Zac Gallen)今日繳出6.2局無失分優質先發,狂飆13K上演三振秀,摘下本季首勝。

Anthony Volpe makes it a one-run game in the Bronx! pic.twitter.com/HXjcM9MY9E