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高球》奧古斯塔國家女子業餘賽首輪 許淮茜繳出74桿

2025/04/03 10:01

許淮茜。（資料照，主辦單位提供）許淮茜。（資料照，主辦單位提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025奧古斯塔國家女子業餘賽在亞特蘭大冠軍隱居地高爾夫俱樂部（Champions Retreat Golf Club）進行了首輪比賽。美國選手、斯坦福大學校隊成員加納（Megha Ganne）打出無柏忌的63桿，低於標準桿9桿，首輪打完暫時領先，且締造賽事單輪最佳成績紀錄；台灣女將許淮茜揮出74桿，暫時並列第49。

加納首輪從後9洞開球，在11、12、13和16號洞抓到小鳥球。轉場後，她在標準桿5桿的第3號洞抓到老鷹，並在1、6和7號洞抓到小鳥。收官的5桿洞第9號洞，加納有機會抓到自己本輪第2隻老鷹，但最終三推保帕，以63桿的成績完賽，並寫下單輪最低桿紀錄。

先前紀錄由美籍華裔名將張斯洋創下，當時業餘世界排名第1、同樣來自斯坦福大學校隊的她在2023年第2輪比賽中打出65桿，低於標準桿7桿。

「今天真是美好的一天，這是我在高爾夫賽場交出的最佳單輪成績。我想過自己可能會打出低桿數，但是沒想到這麼低。」這是21歲的加納第5次參加奧古斯塔國家女子業餘賽。2021年和2022年，她都未能晉級，2023年獲得並列第9，2024年獲得並列第20名。過去，加納在冠軍隱居地打出的最好單輪成績是70桿，「之前每年來這裡，都會留下一些遺憾，今年我嘗試著不要這樣想。」

就讀美國德州大學、首次參加奧古斯塔國家女子業餘賽的許淮茜交出74桿，排在並列第49名。她今天從10號洞出發，13號洞、16號洞都出現柏忌，以+2轉場後，有7洞都打帕保持平穩，8號洞出現柏忌後，9號洞她抓鳥挽回損失，以高於標准桿2桿的74桿結束這輪。

許淮茜為2024美國西南業餘高球賽亞軍，還曾透過資格賽打入2024年的大滿貫美國女子公開賽，對於這回合表現，她說：「我覺得表現還行，但很多洞打滿靠近，推桿都差一點。如果我能推得好一些，是可以打更低桿的。明天我策略會跟今天差不多，會希望先把球打到球道和果嶺上。」

奧古斯塔國家女子業餘賽為54洞比桿賽，在36洞之後設立晉級線，排名在前30（含並列）的選手將晉級到決賽。接下來，第2輪比賽將繼續在冠軍隱居地舉行，決賽輪將於在奧古斯塔國家高爾夫俱樂部登場。

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