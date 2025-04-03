MLB》惠勒展現王牌本色！ 7局10K好投、創生涯例行賽最狂紀錄

惠勒7局10K失1分好投助費城人奪勝。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人王牌投手惠勒（Zack Wheeler）今天在主場面對洛磯狂飆10K，以7局失1分好投幫助費城人終場以5：1擊敗洛磯，開季4勝1敗暫居分區龍頭。

本場比賽惠勒7局投球只被打出3支安打，唯一失分是遭到「好人」古德曼（Hunter Goodman）敲出的左外野方向陽春砲，送出10K沒有保送，他讓洛磯打者揮棒落空25次，創下例行賽生涯新高紀錄，而他生涯最高紀錄是2024年國聯分區系列賽對大都會的單場30次揮空。

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今天是惠勒連續第13場例行賽投滿6局且只失2分以下，自2022年光芒左投麥克拉納漢（Shane McClanahan）後首人。自1912年自責分成為正式紀錄後，史上只有28位投手完成這項紀錄。

費城人打線今天在4下開張，史瓦伯（Kyle Schwarber）二壘安打進帳首分，瑞爾穆托（J.T. Realmuto）後續擊出三壘軟弱滾地球，史瓦伯趁傳從三壘跑回本壘拿到第2分。7上洛磯開轟後，7下費城人透納（Trea Turner）便敲安進帳保險分，8局索沙（Edmundo Sosa）在滿壘時敲出帶有2分打點的適時安打，今天索沙單場3安猛打進帳2分打點。

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