NBA》魏少30分、「皮皇」大三元都沒用 殘陣金塊輸馬刺讓出西3

魏斯布魯克（4號）今天拿到30分，但仍無法帶領金塊贏球。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕金塊昨天與灰狼上演二度延長惡鬥，最終在主場惜敗，今天背靠背打馬刺選擇讓先發5人全都休息，儘管「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）狂砍30分，小將「皮皇」皮克特（Jalen Pickett）也繳出大三元，但最終仍以106比113不敵對手，排名掉到西部第4

此戰金塊在約基奇（Nikola Jokic）、穆雷（Jamal Murray）等先發5人全部缺戰的情況下，首節進攻不順僅拿21分，一開賽就陷入雙位數落後，次節一開始一度被拉到20分差，不過金塊眾將並未放棄比賽，第三節單節打出31比22攻勢，僅帶著3分落後進入決勝節。

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決勝節一開始，金塊打出8比0攻勢反超，不過此時馬刺老將保羅（Chris Paul）跳了出來，在2分鐘內連拿8分並送出1次助攻，幫助馬刺再度要回領先，後續金塊也未能再度反超，最終輸掉比賽。

老將魏斯布魯克今天拚戰40分鐘，繳出30分11籃板6助攻成績，小將皮克特17分11籃板10助攻收下生涯首次大三元，小喬丹（DeAndre Jordan）重返先發繳出10分17籃板雙十成績。

馬刺方面，保羅17分5籃板8助攻，巴恩斯（Harrison Barnes）攻下全隊最高20分，此戰馬刺9人登場有7人得分上雙，僅先發的畢勇伯（Bismack Biyombo）沒有得分。

金塊輸球後吞下2連敗，近5戰3敗排名掉到西部第4，湖人則順勢站上西部第3的位子。

皮克特拿到生涯首次大三元。（路透）

保羅末節跳出來穩定軍心。（路透）

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