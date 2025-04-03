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NBA》湖人好消息！208公分長人射手有望復出 主帥透露狀況

2025/04/03 11:37

克勒貝爾（右）。（資料照，法新社）克勒貝爾（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕隨著東契奇（Luka Doncic）交易包裹轉戰湖人的長人射手克勒貝爾（Maxi Kleber），本季有望復出，總教練瑞迪克（JJ Redick）也透露他的狀況。

現年33歲、身高208公分的克勒貝爾在獨行俠時已出賽34場，場均上場18.7分鐘，攻下3.0分、2.8籃板、1.3助攻，投籃命中率38.5%、三分命中率26.5%。

不過克勒貝爾在1月底遭受右腳骨折傷勢，之後接受手術治療脫離戰線，因此來到紫金大軍後都在掛傷號，尚未穿上湖人球衣出賽。

湖人在3月份打了17場比賽後，今日終於有時間進行團練，克勒貝爾也在場上練習投籃，持續朝復出邁進，主帥瑞迪克則向媒體透露好消息，球隊明天將更新克勒貝爾的恢復時間表。

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