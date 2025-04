NBA》湖人好消息！208公分長人射手有望復出 主帥透露狀況

克勒貝爾(右)。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕隨著東契奇(Luka Doncic)交易包裹轉戰湖人的長人射手克勒貝爾(Maxi Kleber),本季有望復出,總教練瑞迪克(JJ Redick)也透露他的狀況。

現年33歲、身高208公分的克勒貝爾在獨行俠時已出賽34場,場均上場18.7分鐘,攻下3.0分、2.8籃板、1.3助攻,投籃命中率38.5%、三分命中率26.5%。

請繼續往下閱讀...

不過克勒貝爾在1月底遭受右腳骨折傷勢,之後接受手術治療脫離戰線,因此來到紫金大軍後都在掛傷號,尚未穿上湖人球衣出賽。

湖人在3月份打了17場比賽後,今日終於有時間進行團練,克勒貝爾也在場上練習投籃,持續朝復出邁進,主帥瑞迪克則向媒體透露好消息,球隊明天將更新克勒貝爾的恢復時間表。

Maxi Kleber, who has been out with a right foot fracture since he was traded to LAL, gets up shots after Lakers practice. JJ Redick said the team would have an update on Kleber’s recovery timeline tomorrow pic.twitter.com/yUbN4bb91V