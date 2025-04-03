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MLB》左外野也歸他管！ 克魯茲超神美技連教頭都讚嘆

2025/04/03 11:38

克魯茲今天上演「越區辦案」的防守美技。（美聯社）克魯茲今天上演「越區辦案」的防守美技。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅人球星克魯茲（Elly De La Cruz）今天再度展現他超大的守備範圍，比賽中從游擊防區一路衝刺到左外野接殺界外飛球，超美神技連總教練看了都大讚印象深刻。

事情發生在八局上，當時遊騎兵打者塔維拉斯（Leody Taveras）擊出左外野界外飛球，不過打在三壘、左外野手間的尷尬落點，眼看紅人兩位選手都放慢腳步時，克魯茲從鏡頭外滑進來，用超美技接殺了這個界外飛球。

根據大聯盟官網數據，克魯茲這球衝刺速度達每秒28.3英呎，遠高於大聯盟每秒27英呎的平均速度。

賽後提到這個美技，紅人總教練法蘭柯納（Terry Francona）表示，他剛接掌球隊兵符時，隊上的人就告訴他克魯茲會有這種沒人見過的瘋狂美技，今天比賽後證明了他們沒有騙人，「這真的非常令人印象深刻。」

休賽季從道奇轉來紅人的拉克斯（Gavin Lux）也說，克魯茲真的可以做到一些別人做不到的事情。

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