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MLB》大谷翔平搖頭娃娃日敲再見轟！ 道奇豪取史詩開季8連勝

2025/04/03 11:27

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕開季7連勝的道奇對上6連敗的勇士，儘管勇士領先大半場比賽，但卻在關鍵時刻提早派出終結者救援失敗，9下今天搖頭娃娃日的主角大谷翔平，直接敲出左外野方向再見全壘打，幫助道奇以6：5再見勇士，收下開季8連勝。

今天是大谷翔平搖頭娃娃日。（美聯社）今天是大谷翔平搖頭娃娃日。（美聯社）

道奇先發投手史奈爾（Blake Snell）今天在第一局就遇上控球麻煩，單局2次四壞保送，馬恩西（Max Muncy）在處理克魯茲（Bryan De La Cruz）的滾地球時發生失誤掉分，艾倫（Nick Allen）後續再補上二壘安打進帳第2分。

下局史奈爾再遇上麻煩，台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）三壘軟弱滾地球，馬恩西再次失誤讓他上壘，1出局後史奈爾遭到連續安打狙擊一口氣失掉3分，今天主投4局失掉5分表現不佳，但5分都非責失分，防禦率還下滑到2.00。

道奇2下艾德曼（Tommy Edman）敲出2分砲，賽季第4轟目前是道奇陣中全壘打王，4下換新同學康佛托（Michael Conforto）陽春砲炸裂。

8下道奇再次吹起反攻號角，勇士D.赫南德茲（Daysbel Hernández）1出局後被康佛托敲安，接著在面對史密斯時，勇士直接於打席中間更換終結者伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias），他先保送史密斯後解決艾德曼形成2出局二、三壘有人局面，接著前面發生2次失誤的馬恩西，他捨棄前面打席使用的魚雷棒，改用一般的球棒，一棒掃出右外野二壘安打，將比數扳平為5：5，伊格雷西亞斯救援失敗。

MLB》大谷翔平搖頭娃娃日敲再見轟！ 道奇豪取史詩開季8連勝

9下伊格雷西亞斯續投，1出局就被大谷翔平敲出左外野方向再見全壘打，終場道奇以6：5再見勇士。道奇豪取開季8連勝，持續更新隊史最長開季連勝紀錄，並超越原本和1933年洋基並列的衛冕軍最長開季連勝紀錄，寫下新歷史。

大谷翔平今天的再見轟是生涯第二支，第一支再見轟締造單季40轟、40盜，今天則是在搖頭娃娃日開轟。

搖頭娃娃日主角大谷翔平敲出再見轟。（法新社）搖頭娃娃日主角大谷翔平敲出再見轟。（法新社）

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