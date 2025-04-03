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NBA》附加賽資格仍有變數！波爾砍23分率東部墊底巫師擊敗國王

2025/04/03 12:11

波爾今天砍下23分，率領巫師擊敗國王。（美聯社）波爾今天砍下23分，率領巫師擊敗國王。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕國王今在客場迎戰東區墊底球隊巫師，然而巫師在球星波爾（Jordan Poole）攻下全隊最高23分的帶領下，幫助球隊以116：111擊敗國王中止3連敗，並送給對手近8場的第7敗，國王想要保住資格賽門票仍還有變數。

國王上半場依靠拉文（Zach LaVine）與瓦倫丘納斯（Jonas Valančiūnas）攜手砍分，不過巫師也靠著薩爾（Alex Sarr）與波爾的合作，以55：52小幅領先國王。

易籃後，輪到卡林頓（Bub Carrington）給予巫師火力支援，第3節三分球5投4中，與波爾合力助隊打下36分，相比國王僅有穆雷（Keegan Murray）1人得分上雙，讓巫師帶著14分領先進入比賽末節。

不過來到第4節，國王明星前鋒德羅森（DeMar DeRozan）單節12投6中，包括1記三分球與罰球10投6中，砍下高達20分試圖逆轉戰局，甚至雙方一度僅剩2分差距，然而巫師也仍持續有分數進帳，未讓對手取得領先地位，最終拿下比賽勝利。

巫師除了波爾之外，卡林頓與強森（AJ Johnson）皆有19分進帳，替補上場的武克切維奇（Tristan Vukcevic）與吉爾（Anthony Gill）則分別得到17分與10分。國王部分，在第4節火力輸出的德羅森砍下全場最高29分，沙波尼斯（Domantas Sabonis）繳出18分與16籃板的「雙十」成績，穆雷與拉文也有18分入袋。

近況低迷的國王在今天輸球後，戰績來到36勝40敗暫居西部第10，與第11名但目前也遭遇4連敗低潮的太陽僅1場勝差，附加賽資格仍有變數，而巫師本季僅拿下17勝59敗，全聯盟戰績僅優於爵士，早早退出季後賽行列。

德羅森在第4節攻得20分，但仍未能助國王逆轉取勝。（美聯社）德羅森在第4節攻得20分，但仍未能助國王逆轉取勝。（美聯社）

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