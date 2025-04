大谷翔平。(法新社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕大谷翔平今日敲出再見全壘打,帶領道奇以6:5擊敗勇士,開季狂掃8連勝,賽後大谷也透露開轟的動力。

大谷在9下狙擊勇士終結者伊格雷西亞斯(Raisel Iglesias),鎖定外角88.9英哩變速球,轟出中外野陽春砲向對手說再見,本季第3轟出爐。

賽後受訪時,大谷透露:「當下觀眾席有人喊『今天是搖頭娃娃日,打支全壘打吧』,所以能夠開轟真的很開心。」

今日有50281位球迷湧進道奇球場,參與大谷翔平搖頭娃娃日,大谷表示:「這麼多球迷來到球場,也欣賞到一場精彩的比賽,這是作為球員最幸福的事。」

值得一提的是,敲出再見轟的大谷也不居功,他將勝利歸功牛棚的精彩表現,以及馬恩西(Max Muncy)關鍵時刻安打,「這一切讓我們取得了漂亮的勝利。」

