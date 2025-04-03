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TPBL》註冊截止！7隊球員正式底定 國王、海神都有變動

2025/04/03 12:12

林書豪。（資料照，TPBL提供）林書豪。（資料照，TPBL提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕TPBL本季註冊大限為今天上午10點半，稍早聯盟也公布7隊的註冊名單。聯盟龍頭新北國王稍早已宣布註銷強森，讓他僅在BCL出賽，高雄海神方面則改註冊季初受傷的洋將威勝。

TPBL這季因應亞洲盃男籃資格賽，註冊截止日進行調整，延後到4月3日，截止時間為今天上午10點半，稍早聯盟也公布7隊的註冊名單。

7隊當中，福爾摩沙夢想家和新竹攻城獅都註冊18名球員為聯盟最多，台啤雲豹則是15人為7隊最少。洋將方面，海神捨棄摩爾特里，註冊了艾德、克雷格和摩爾斯以及季初受傷休兵的威勝。

國王這季因應東超而多了一名亞洲外援，稍早他們也已確定洋將陣容，留下奧帝、沃許本、桑尼以及曼尼高，強森和艾夫伯接下來都是BCL限定。至於戰神則是註冊了麥卡倫、米勒、莫爾曼和艾力克，雲豹則是圖霸、克羅馬、威廉斯和艾吉。

中信特攻強力洋將馬可閃電離隊後，目前註冊飛馳、克力斯、艾斯卡和奈森；本季打得掙扎的新竹攻城獅則註冊了努利、克拉、薛斯基和米克獅，夢想家洋將陣容則有高柏鎧、霍爾曼、貝奇以及龍查。

TPBL本季註冊大限為今天上午10點半，稍早聯盟也公布7隊的註冊名單。（TPBL提供）TPBL本季註冊大限為今天上午10點半，稍早聯盟也公布7隊的註冊名單。（TPBL提供）

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