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NBA》SGA飆33分寫一紀錄比肩籃球之神 雷霆宰活塞豪取11連勝

2025/04/03 12:39

吉爾吉斯亞歷山大飆33分，率隊以119：103痛宰活塞，豪取11連勝。（美聯社）吉爾吉斯亞歷山大飆33分，率隊以119：103痛宰活塞，豪取11連勝。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕雷霆今天迎戰活塞，當家一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）飆出33分，率隊以119：103痛宰活塞，豪取11連勝，持續穩坐龍頭。

近況相當好的雷霆，上一戰他們擊敗公牛，對東部球隊戰績28勝1負，締造聯盟史上對上分部球隊的最佳成績，今天則是迎戰活塞。

雷霆首節全隊拿下41分，取得雙位數領先，但活塞在次節尾聲反擊，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）命中三分球，加上施洛德（Dennis Schroder）連續得分，助隊縮小差距，半場打完活塞暫時以59：65落後。

易籃後，雷霆先是打出一波10：0攻勢擴大領先，讓活塞只能一路苦追，加上活塞在末節又一度陷入得分乾旱，無力逆轉戰局。

雷霆今天6人得分上雙，吉爾吉斯亞歷山大繳出33分、6籃板，這是他連續第69場比賽單場得分破20分，追平「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），並列史上第4。另外，J.威廉斯（Jalen Williams）繳出23分，霍姆格倫（Chet Holmgren）22分、11籃板。

活塞方面，小哈德威拿下全隊最高23分，杜倫（Jalen Duren）13分、13籃板。

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