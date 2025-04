MLB》狂讚大谷總能做出特別的事情！ 主帥：沒有人比他更好

大谷翔平。(美聯社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇隊日本球星大谷翔平在今天自己的搖頭娃娃日敲出再見轟,繼去年搖頭娃娃日後再次於搖頭娃娃日開轟,主帥羅伯斯(Dave Roberts)直接以最高規格稱讚子弟兵:「沒有人比他更好。」

大谷翔平在本場比賽再次展現自己的「英雄命」,在球隊0:5落後時持續穩定產出雙安,並在9局下半1出局敲出再見全壘打,幫助球隊取得開季8連勝,寫下衛冕軍開季最長連勝紀錄,打破與1993年洋基並列的92年史詩紀錄。

今天的再見轟是大谷翔平生涯第二發再見轟,他在去年用生涯首支再見轟締造「40轟、40盜」壯舉,同時這也是他在去年8月29日的搖頭娃娃日後再次於搖頭娃娃日開轟,當天他在自家愛犬「Decopin(英文名Decoy)」開球完後,直接於首打席敲出全壘打。

道奇主帥羅伯斯賽後談到大谷翔平的英雄打席道:「原本想說他能夠上壘。去年他在搖頭娃娃日擔任首棒打者首打席開轟,今天敲出再見全壘打。你總感覺他能夠繳出特別的表現。我喜歡不會過度用力的揮棒方式很好,他可以精準地判斷好球帶,並做出理想的揮棒,當他做到時,沒有人比他更好。」

BALLGAME.



Shohei Ohtani sends everyone home ... with his bobblehead! pic.twitter.com/Js8h2qVaLw