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MLB》狂讚大谷總能做出特別的事情！ 主帥：沒有人比他更好

2025/04/03 13:24

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本球星大谷翔平在今天自己的搖頭娃娃日敲出再見轟，繼去年搖頭娃娃日後再次於搖頭娃娃日開轟，主帥羅伯斯（Dave Roberts）直接以最高規格稱讚子弟兵：「沒有人比他更好。」

大谷翔平在本場比賽再次展現自己的「英雄命」，在球隊0：5落後時持續穩定產出雙安，並在9局下半1出局敲出再見全壘打，幫助球隊取得開季8連勝，寫下衛冕軍開季最長連勝紀錄，打破與1993年洋基並列的92年史詩紀錄。

今天的再見轟是大谷翔平生涯第二發再見轟，他在去年用生涯首支再見轟締造「40轟、40盜」壯舉，同時這也是他在去年8月29日的搖頭娃娃日後再次於搖頭娃娃日開轟，當天他在自家愛犬「Decopin（英文名Decoy）」開球完後，直接於首打席敲出全壘打。

道奇主帥羅伯斯賽後談到大谷翔平的英雄打席道：「原本想說他能夠上壘。去年他在搖頭娃娃日擔任首棒打者首打席開轟，今天敲出再見全壘打。你總感覺他能夠繳出特別的表現。我喜歡不會過度用力的揮棒方式很好，他可以精準地判斷好球帶，並做出理想的揮棒，當他做到時，沒有人比他更好。」

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