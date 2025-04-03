2025全中運開幕典禮如大型演唱會 逾5000票半小時搶空

2025全中運開幕典禮「榮耀派對」，邀請GENBLUE幻藍小熊表演。（台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕 2025全國中等學校運動會，4月19日開幕典禮「榮耀派對」，表演陣容超強，包括韓國Super Junior的厲旭、日本女團CUTIE STREET等國內外明星，宛如一場大型演唱會。今（3）日上午開放免費索票，5570張票不到30分鐘就已搶光！

南市睽違22年再度舉辦全國中等學校運動會，開幕典禮將於4月19日在台南亞太國際棒球訓練中心少棒主球場盛大登場。此次開幕典禮以「榮耀派對」為主題，將有韓國Super Junior的厲旭、日本女團CUTIE STREET、在韓國出道的台灣女團GENBLUE幻藍小熊、盧廣仲、玖壹壹等明星接力演出。

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南市體育局表示，今日上午8點起開放免費索票，5570張票不到30分鐘就已額滿。當天現場仍有開放現場候補，並於下午6點開放候補進場，因場地容納人數有限，為維持活動品質，若現場無座位後將停止開放入場。

市長黃偉哲表示，開幕典禮將融合台南歷史與棒球元素，展現台南深厚的文化底蘊。主舞台設計以棒球為主題，並加入城牆意象的縣市手舉牌，象徵台南作為棒球重鎮的榮耀。

此外，邀請華南金控盃少棒錦標賽台南市代表隊選手擔任國歌領唱，讓此次開幕典禮不僅是一場視聽盛宴，更是台南運動精神的象徵，期望能為全國各地的選手和觀眾留下深刻美好回憶。

2025全中運開幕典禮「榮耀派對」，邀請韓國Super Junior厲旭表演。（台南市府提供）

2025全中運開幕典禮「榮耀派對」，邀請盧廣仲演出。（台南市府提供）

2025全中運開幕典禮「榮耀派對」，邀請日本女團CUTIE STREET表演。（台南市府提供）

2025全中運開幕典禮「榮耀派對」，邀請國民天團玖壹壹表演。（南市府提供）

2025全中運4月19日開幕典禮「榮耀派對」，宛如大型演唱會。（台南市府提供）

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