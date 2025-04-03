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MLB》超乎想像的期待！大谷翔平有英雄命 馬恩西：從未讓人失望

2025/04/03 16:18

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平今天在自己的搖頭娃娃日當致勝英雄，在9局下敲出再見全壘打，幫助衛冕軍以6：5氣走勇士，開季拉出8連勝。道奇當家明星重砲馬恩西（Max Muncy）盛讚大谷總是不會讓人失望。

大谷翔平今天繳出3安猛打賞，並在9局下半敲出中外野再見陽春砲，本季第3轟出爐，幫助球隊取得開季8連勝。這是大谷生涯第二發再見轟，他在去年用生涯首支再見轟締造「40轟、40盜」壯舉，同時這也是他在去年8月29日後再次於搖頭娃娃日開轟。

大谷翔平在9局下成功狙擊勇士明星終結者伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）的外角88.9英哩變速球，將球擊成399英呎的再見全壘打。大谷在賽後受訪時表示，老實說，自己還不確定打到了什麼球，完全是憑藉直覺在揮棒，之前遇到對方失投球時，他經常打成界外球，但這次成功敲出本壘打，這意味著他的揮棒非常好。

道奇隊友、明星重砲馬恩西（Max Muncy）認為，大谷翔平總是會遇到這樣關鍵的時刻，每次都會讓你有超乎想像的期待，他幾乎從未讓人失望，自己對於他的表現一點都不意外，但他所做的事情依然讓人十分震驚。

「大谷翔平是全聯盟最強的球員，」勇士明星三壘手萊利萊利（Austin Riley）盛讚道，「面對他，只要出現一點失誤，就必須付出代價。他能被稱為最強的球員，是有充分原因的。」

道奇寫下球隊遷至洛杉磯以來的最長開季連勝紀錄，這也是道奇自1955年以來相隔70年的壯舉，隊史最長連勝紀錄是1955年布魯克林道奇的10連勝。

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