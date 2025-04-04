晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

柯瑞率勇士對決湖人 今日賽事預告與轉播

2025/04/04 06:45

柯瑞。（資料照，路透社）柯瑞。（資料照，路透社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有兩場賽事轉播，第一場是響尾蛇對決洋基，響尾蛇將派出凱利（Merrill Kelly）對決卡拉斯科（Carlos Carrasco），目前這個系列賽已經吞下2敗的洋基，能否拿下這場勝利呢?記得鎖定轉播囉!第二場是紅人對決釀酒人，紅人派出洛多洛（Nick Lodolo）而釀酒人則是由柯提斯（Nestor Cortes）掛帥先發，記得收看轉播囉!

NBA將轉播的是勇士對上湖人的比賽，3連勝的勇士對上2連勝的湖人，會是柯瑞（Stephen Curry）還是詹姆斯（LeBron James）能帶領球隊拿下這場勝利呢?千萬別錯過轉播囉!

中職部分，有三場比賽轉播，第一場是樂天霸鉧德對上台鋼後勁，第二場是悍將黃保羅對上味全艾璞樂，第三場是統一布雷克對上兄弟德保拉，別忘了鎖定轉播囉!

MLB

07:00 響尾蛇@洋基 緯來體育

07:35 紅人@釀酒人 （原音）愛爾達體育3台

NBA

10:00 勇士@湖人 緯來體育、愛爾達體育1台

中職

16:00 樂天@台鋼 愛爾達體育1台

17:00 富邦@味全 愛爾達體育2台、緯來育樂

17:00 統一@兄弟 緯來體育

日職

17:00 阪神@巨人 DAZN1、DAZN3

17:00 西武@軟銀 DAZN2

WTT

17:00 阪神@巨人 DAZN1、DAZN3

17:00 西武@軟銀 DAZN2

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中