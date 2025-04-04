柯瑞率勇士對決湖人 今日賽事預告與轉播

柯瑞。（資料照，路透社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有兩場賽事轉播，第一場是響尾蛇對決洋基，響尾蛇將派出凱利（Merrill Kelly）對決卡拉斯科（Carlos Carrasco），目前這個系列賽已經吞下2敗的洋基，能否拿下這場勝利呢?記得鎖定轉播囉!第二場是紅人對決釀酒人，紅人派出洛多洛（Nick Lodolo）而釀酒人則是由柯提斯（Nestor Cortes）掛帥先發，記得收看轉播囉!



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NBA將轉播的是勇士對上湖人的比賽，3連勝的勇士對上2連勝的湖人，會是柯瑞（Stephen Curry）還是詹姆斯（LeBron James）能帶領球隊拿下這場勝利呢?千萬別錯過轉播囉!

中職部分，有三場比賽轉播，第一場是樂天霸鉧德對上台鋼後勁，第二場是悍將黃保羅對上味全艾璞樂，第三場是統一布雷克對上兄弟德保拉，別忘了鎖定轉播囉!

MLB

07:00 響尾蛇@洋基 緯來體育

07:35 紅人@釀酒人 （原音）愛爾達體育3台

NBA

10:00 勇士@湖人 緯來體育、愛爾達體育1台

中職

16:00 樂天@台鋼 愛爾達體育1台

17:00 富邦@味全 愛爾達體育2台、緯來育樂

17:00 統一@兄弟 緯來體育

日職

17:00 阪神@巨人 DAZN1、DAZN3

17:00 西武@軟銀 DAZN2

WTT

17:00 阪神@巨人 DAZN1、DAZN3

17:00 西武@軟銀 DAZN2

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