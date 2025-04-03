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日職》出道起連19年奪勝！樂天40歲岸孝之繳7局好投締隊史第2人紀錄

2025/04/03 17:32

樂天投手岸孝之。（資料照）樂天投手岸孝之。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕樂天金鷲40歲老將岸孝之今天在主場開幕戰繳出7局失1分的優質先發，幫助球隊以4：1擊敗西武，順利奪下本季首勝，從新人年起連續19年都奪下勝投，並創下隊史罕見紀錄。

歷經連續兩天因雨延賽後，樂天主場開幕戰今天終於順利開打，原定40歲右投岸孝之睽違7年再度擔任主場開幕戰先發投手，前3局有效壓制西武打線，4局上出現亂流，西川愛也敲安上壘後，渡部聖彌在2人出局後擊出右外野三壘安打，幫助西武先馳得點。

23歲西武右投上田大河繳出5局無失分的好投，並以勝投候選人之姿退場，未料羽田慎之介接替投球後崩盤，被阿部壽樹、淺村榮斗和伊藤裕季也敲安進帳打點，單局狂失3分，樂天以3：1超前，樂天洋砲法蘭柯（Maikel Franco）8局下敲出長打再添保險分，樂天終場以4：1贏球，主場旗開得勝。

岸孝之今天主投7局用91球，被敲3支安打失1分，另有2次三振，防禦率為1.29，今天收下本季首勝。岸孝之自2007年新人年出道以來，連續19年都奪下勝投，他也成為繼2015年「銳大叔」銳（Kenny Ray）之後，隊史第2位在40歲後仍能贏得先發勝投的投手，達成了極為罕見的紀錄。

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