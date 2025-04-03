網球》英國女將瓊絲激戰暈倒 高海拔波哥大適應不及

英國女將瓊絲。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕英國女將瓊絲（Francesca Jones）在WTA250等級的波哥大女網賽當眾暈倒，坐輪椅離場檢查後幸無大礙，她透露來不及適應哥倫比亞首都當地高海拔環境，導致心臟有點負荷過重。

24歲的瓊絲初登場陷入3盤激戰，2：6、7：5、3：5落後阿根廷對手莉雅拉（Julia Riera）時，高抛發球突然視力模糊，體能不支而踉蹌倒在紅土賽場，但未出現抽筋，大會醫務人員與主審趕來緊急處理，莉雅拉也協助把一度失去意識的瓊絲抬上輪椅。

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「我第一次在高強度環境中，體驗到氧氣不足的感覺。隨著比賽進行，我努力讓自己保持競爭力，並嘗試適應情況，但愈來愈困難。」上週巴西瓦卡里亞贏得職業生涯第8座ITF冠軍的瓊絲透露，馬不停蹄轉戰波哥大，賽前訓練又下雨取消，導致臨場出狀況，「檢查後發現我的心臟當天使用過度，不幸中的大幸是，沒對健康造成長期影響。」

瓊絲患有罕見遺傳疾病，左、右手都少1根手指，雙腳僅7根腳趾，但她克服先天條件，以及職業賽場激烈挑戰，目前世界女單排名129 ，只是波哥大海拔逾2600公尺，容易引發高山症，尤其她舟車勞頓趕場，最終身體不適被迫退賽。

英國女將瓊絲比賽時暈倒。（取自WTA Tennis X）

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