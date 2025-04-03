日職》睽違586天的勝投！田中將大巨人首秀繳5局好投 日美通算2百勝M2

田中將大。（取自產經體育）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕36歲「神之子」田中將大季後離開了效力11季的老東家樂天金鷲，轉戰中央聯盟的傳統豪門讀賣巨人，今天迎接轉隊首秀，繳出5局失1分的好投，巨人終場以5：3贏球，田中的巨人首秀就奪下睽違586天的勝投，日美通算198勝順利入袋，距離200勝里程碑只剩下2勝。

讀賣巨人作客挑戰中日龍，35歲王牌左投大野雄大率先掉分，坂本 勇人在2局上一三壘有人適時擊出高飛犧牲打，助隊先馳得點，第3局靠著新洋砲卡貝吉（Trey Cabbage）敲安進帳第2分，吉川尚輝的高飛犧牲打幫助球隊取得3：0領先。

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中日龍在3局下突破田中將大的封鎖，上林誠知敲出高飛犧牲打破蛋，不過岡本和真第5局也回敬一支高飛犧牲打，田中將大在4局下投出三上三下後，5局下面臨滿壘危機，所幸他讓細川成也擊出雙殺打，力保不失分。田中將大此役主投5局用96球，被敲5支安打失1分，另有1次三振和3次四壞球保送，防禦率為1.80，最快球速達149公里。

坂本勇人8局再靠著高飛犧牲打回保險分，單場2支犧飛進帳2打點，巨人終場就以5：3擊敗中日，田中將大勇奪本季首勝，大野雄大5局失4分，2分非責失分，苦吞本季第2敗。

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