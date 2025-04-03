中職》賈永婕甜美開球 預約明年衝東京巨蛋看WBC

台北101董事長賈永婕受邀開球。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕台北101董事長賈永婕今天身穿背後繡有「賈董 101」字樣的富邦悍將球衣，為悍將新莊主場開球，由「國防部長」張育成蹲捕接球，只見她直接站上投手丘，再漂亮地將球投出，為金控大戰揭開序幕。

「今天我沒有偷喔！」賈永婕笑說，今天真的是站在投手丘上開球，想說挑戰一下，因為前兩次開球都有往投手丘前站幾步，這次覺得要試試看，也許是最後一次開球了，「有投到耶，很開心。」

請繼續往下閱讀...

賈永婕透露，星期一她有去室內棒球場請教練指導，例如怎麼樣轉身，如何把球投出去，握球要握在二縫線上，但她已經忘記開球的時候，手指有沒有扣在二縫線上，不過投出去至少球的路線是直的。

賈永婕熱愛棒球，去年12強賽直衝日本東京巨蛋見證台灣隊勇奪世界冠軍，她說，當時去看兩場台日戰，前一戰走出巨蛋有台灣媒體採訪她，她說沒關係，明天我們就是世界冠軍，沒想到我們真的拿到世界冠軍。

賈永婕透露，當時在現場看球，台灣球迷都緊張到最後一刻，擔心笑太大聲的話，這個美夢就碎了，大家都很緊張，奪冠那一刻真的很感動，當時尖叫到大家抱在一起，所有人都哭了。

明年3月經典賽會不會再衝東京巨蛋，賈永婕秒回：「一定要去的啊！」

台北101董事長賈永婕受邀開球。（記者陳志曲攝）

台北101董事長賈永婕受邀開球。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法