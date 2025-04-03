晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》賈永婕甜美開球 預約明年衝東京巨蛋看WBC

2025/04/03 18:36

台北101董事長賈永婕受邀開球。（記者陳志曲攝）台北101董事長賈永婕受邀開球。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕台北101董事長賈永婕今天身穿背後繡有「賈董 101」字樣的富邦悍將球衣，為悍將新莊主場開球，由「國防部長」張育成蹲捕接球，只見她直接站上投手丘，再漂亮地將球投出，為金控大戰揭開序幕。

「今天我沒有偷喔！」賈永婕笑說，今天真的是站在投手丘上開球，想說挑戰一下，因為前兩次開球都有往投手丘前站幾步，這次覺得要試試看，也許是最後一次開球了，「有投到耶，很開心。」

賈永婕透露，星期一她有去室內棒球場請教練指導，例如怎麼樣轉身，如何把球投出去，握球要握在二縫線上，但她已經忘記開球的時候，手指有沒有扣在二縫線上，不過投出去至少球的路線是直的。

賈永婕熱愛棒球，去年12強賽直衝日本東京巨蛋見證台灣隊勇奪世界冠軍，她說，當時去看兩場台日戰，前一戰走出巨蛋有台灣媒體採訪她，她說沒關係，明天我們就是世界冠軍，沒想到我們真的拿到世界冠軍。

賈永婕透露，當時在現場看球，台灣球迷都緊張到最後一刻，擔心笑太大聲的話，這個美夢就碎了，大家都很緊張，奪冠那一刻真的很感動，當時尖叫到大家抱在一起，所有人都哭了。

明年3月經典賽會不會再衝東京巨蛋，賈永婕秒回：「一定要去的啊！」

台北101董事長賈永婕受邀開球。（記者陳志曲攝）台北101董事長賈永婕受邀開球。（記者陳志曲攝）

台北101董事長賈永婕受邀開球。（記者陳志曲攝）台北101董事長賈永婕受邀開球。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中