體壇》清明連假Fun起來 體育署：快領青春動滋券享受運動樂趣

體育署鼓勵青年朋友領取青春動滋券享受運動樂趣。（體育署提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕適逢清明連假期間，體育署鼓勵青年朋友使用「青春動滋券」前往國民運動中心、健身房及保齡球館等運動場館，享受揪團運動、揮灑汗水的樂趣。

體育署自今年1月1日起發放本年度500元青春動滋券，只要符合16至22歲的民眾，皆可至動滋網（500.gov.tw）領取，提供青年族群用於「做運動」、「看比賽」相關服務合作店家消費抵用。

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體育署表示，中華職棒36年新球季點燃戰火，台灣職籃大聯盟、超級籃球聯賽也於連假期間安排賽事，青年朋友可利用青春動滋券「看比賽」，購買賽事票券及現場應援周邊商品，為支持的隊伍加油吶喊；無法親臨現場的球迷，也可訂閱運動賽事轉播影音服務，一鍵回放精采瞬間、輕鬆追賽不漏接。

此外，各縣市政府及國家風景區管理處近期結合各類運動賽事，吸引全國各路好手共襄盛舉，角逐路跑、鐵人三項、自行車、水上活動等賽事，如新北市政府舉辦「探旅新北定向越野系列賽-三芝場」、桃園市政府舉辦「114年運動i臺灣2.0計畫水域體驗活動–划船、獨木舟及SUP立板划槳體驗營」、東部海岸風景區管理處舉辦「2025長濱雙浪金剛馬拉松」及「2025秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽」等。

青年朋友可以利用青春動滋券抵用報名費及活動相關費用，或上動滋網搜尋更多合作店家，一同培養做運動、看比賽的健康促進習慣，同時振興國內觀光旅遊產業，打造全民運動新體驗。青春動滋券相關領用方式、優惠店家資訊等，可上動滋網查詢，或撥打客服專線02-77523658洽詢。

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