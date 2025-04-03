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WTT仁川冠軍賽》4局扳倒頭號種子張本智和 林昀儒孤軍挺進8強

2025/04/03 19:00

林昀儒擊敗日本一哥張本智和，挺進男單8強。（取自WTT官網）林昀儒擊敗日本一哥張本智和，挺進男單8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今晚在2025年WTT仁川冠軍賽男單16強戰，以3:1扳倒世界排名第3的日本一哥張本智和，挺進8強，下一輪將遭遇斯洛維尼亞名將約基奇和日本新秀松島輝空的勝方。

世界排名14的林昀儒過去在國際賽和張本智和交手雖以2勝6負居劣勢，不過最近兩次遭遇雙方各拿下1勝，小林在巴黎奧運男團8強賽以3:2險勝，張本則在亞錦賽男單8強以3:1扳回一城。

首局，林昀儒在開局5:1領先下，雖一度被追到7平，決勝時刻，小林先把握住自己兩顆發球，隨後再展現接發球反手擰拉威力，一口氣連拿4分，11:7先馳得點。

第2局，林昀儒乘勝追擊4:0強勢開局後，很快地取得8:2領先，隨後張本連續搶攻得手連追3分，小林果決地喊出暫停後穩住局面，11:7再下一城。

退無可退的張本智和第3局展開反擊，在3:2領先下連拿4分拉開比數，11:6扳回一城。

關鍵第4局，林昀儒在開局1:3落後下，先利用張本的失誤，加上連續接發球擰拉得手，連拿6分取得7:3領先。隨後張本雖然祭出軟弱的「鳥鳥發球」，一度追到只差2分，決勝時刻，小林展現抗壓性，連得3分，11:6鎖定勝利。

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