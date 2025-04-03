中職》開季3戰3敗 洪一中執教生涯19年第1次

龍聖。（記者塗建榮攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍新洋投龍聖今繳出6局掉1分的優質先發，加上「FA戰士」朱育賢連續2場貢獻打點，終場以3：1奪下開季2連勝。台鋼雄鷹苦吞開季3連敗，總教練洪一中執教19年生涯首次開季3戰3敗。

味全在1局下率先開啟攻勢，郭天信敲安盜上二壘，劉基鴻的游擊滾地球，造成去年新人王曾子祐接球失誤、付出失分代價，龍隊先馳得點。

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昨被完封的台鋼，前4局無安打，5局上才開張，1出局攻佔一、三壘，胡冠俞擊出斷棒的德州安打追平比分。

味全在5局下攻勢再起，張政禹四壞上壘後盜上二壘，李凱威敲出適時安打，送回超前分，搭配「FA戰士」朱育賢補刀長打，單局攻下2分。台鋼雄鷹先發洋投石萬金總計5局飆6K，失掉3分。

台鋼開季打擊低迷，曾子祐不僅發生失誤造成對手先馳得點，開季11打數無安打，攻守都失常。

今年是台鋼總教練洪一中執教第19個球季，過去他開季最速3敗是2008年La New隊時期的4戰，今年台鋼的3戰3敗是洪總第1次，有個史無前例的苦澀開局。

石萬金。（記者塗建榮攝）

劉基鴻。（記者塗建榮攝）

胡冠俞。（記者塗建榮攝）

李凱威。（記者塗建榮攝）

陳子豪。（記者塗建榮攝）

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