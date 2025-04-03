晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》林岱安扮意外的英雄 統一逆轉樂天奪開季4連勝

2025/04/03 19:35

林岱安。（資料照，記者林正堃攝）林岱安。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳清正／綜合報導〕統一獅捕手林岱安因為隊友受傷，緊急上場蹲捕，卻成了意外的英雄，第8局轟出致勝陽春彈，帶動連得4分的攻勢，5:2逆轉擊敗樂天桃猿。統一贏得開季4連勝，和奪得上半季冠軍的去年開季5連勝只差一步。

統一先發捕手陳重羽和三壘手潘傑楷第2局因為搶接界外球相撞，造成陳重羽受傷退場，由林岱安上場替補。去年全壘打掛零的林岱安，在1:1平手的第8局率先上場打擊，和樂天中繼投手莊昕諺纏鬥7球，轟出兩年來的首轟，2:1超前比數。

林岱安的全壘打讓統一士氣大振，陳重廷安打、邱智呈四壞球上壘，樂天換上左投王志煊，統一也起用右打胡金龍代打，擊出1分打點安打，陳傑憲的滾地球，樂天雙殺不成反而轉傳一壘失誤，讓統一多跑回1分並延續攻勢，潘傑楷安打再下一城，取得5:1領先。

胡金龍本季代打3打席都擊出帶有打點的安打，共打下6分。

9局上樂天林政華代打轟出陽春砲，但是未能像林岱安帶動攻勢，樂天開季2連敗。

樂天先發投手黃子鵬只用68球就投完前6局，被擊出3支零星安打，沒有讓統一上過得點圈，取得1:0領先，但是第7局一上場遭到12強賽隊友陳傑憲的二壘打狙擊，2出局後林子豪打出二壘後方的安打攻下追平分。第8局起用12強賽國手莊昕諺和王志煊，都無法壓制統一攻勢，合計只投0.2局被擊出5支安打失4分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中