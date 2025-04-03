中職》林岱安扮意外的英雄 統一逆轉樂天奪開季4連勝

林岱安。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳清正／綜合報導〕統一獅捕手林岱安因為隊友受傷，緊急上場蹲捕，卻成了意外的英雄，第8局轟出致勝陽春彈，帶動連得4分的攻勢，5:2逆轉擊敗樂天桃猿。統一贏得開季4連勝，和奪得上半季冠軍的去年開季5連勝只差一步。

統一先發捕手陳重羽和三壘手潘傑楷第2局因為搶接界外球相撞，造成陳重羽受傷退場，由林岱安上場替補。去年全壘打掛零的林岱安，在1:1平手的第8局率先上場打擊，和樂天中繼投手莊昕諺纏鬥7球，轟出兩年來的首轟，2:1超前比數。

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林岱安的全壘打讓統一士氣大振，陳重廷安打、邱智呈四壞球上壘，樂天換上左投王志煊，統一也起用右打胡金龍代打，擊出1分打點安打，陳傑憲的滾地球，樂天雙殺不成反而轉傳一壘失誤，讓統一多跑回1分並延續攻勢，潘傑楷安打再下一城，取得5:1領先。

胡金龍本季代打3打席都擊出帶有打點的安打，共打下6分。

9局上樂天林政華代打轟出陽春砲，但是未能像林岱安帶動攻勢，樂天開季2連敗。

樂天先發投手黃子鵬只用68球就投完前6局，被擊出3支零星安打，沒有讓統一上過得點圈，取得1:0領先，但是第7局一上場遭到12強賽隊友陳傑憲的二壘打狙擊，2出局後林子豪打出二壘後方的安打攻下追平分。第8局起用12強賽國手莊昕諺和王志煊，都無法壓制統一攻勢，合計只投0.2局被擊出5支安打失4分。

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