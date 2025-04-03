WTT支線賽》激戰5局不敵克羅埃西亞組合 張佑安/鄭樸璿亞軍作收

張佑安（左）、鄭樸璿在奧托切克支線賽第二站獲得混雙亞軍。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣新生代組合張佑安/鄭樸璿，今天在2025年WTT奧托切克支線賽第二站混雙決賽，激戰5局後以2:3敗給克羅埃西亞組合班恩/阿拉波薇琪，屈居亞軍，仍追平兩人在支線賽最佳戰績。

世界排名82的張佑安/鄭樸璿，去年曾攜手摘下菲律賓普林塞薩港青少年挑戰賽U19歲組混雙冠軍。這次再度搭檔，首輪先克服局數1:2落後，連追2局逆轉地主組合科祖爾/托克琪，8強再以3:1力退南韓的年輕組合李承洙/金成珍。

請繼續往下閱讀...

張鄭配在4強賽和奧托切克支線賽第一站闖進4強的洪敬愷/黃禹喬上演「台灣內戰」，最終默契較佳的張鄭配以8:11、11:8、11:4、11:5後來居上，這也是他們繼去年帕納久里什泰支線賽後，第二度闖進支線賽混雙決賽。

張佑安/鄭樸璿決賽遭遇世界排名30的班恩/阿拉波薇琪，這組克羅埃西亞組合在奧托切克支線賽第一站連退兩組南韓組合勇奪冠軍，實力不容小覷。

張鄭配一開賽還不適應對手球路，以8:11、3:11連丟兩局，但他們很快做出調整，11:6、11:6連趕2局，決勝局開局也取得3:1領先，不料，隨後遭遇亂流連丟5分，陷入3:6落後。

張鄭配隨後利用對手接發球失誤，追至5:6，但緊接著又被克羅埃西亞組合打出一波5:1攻勢，終場以6:11落敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法