網球》球星聯名要求提高大滿貫獎金 鄭欽文：應效仿NBA

鄭欽文。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕法國媒體《隊報》指出，ATP和WTA排名前20的頂級球星，近日向澳洲公開賽、法國公開賽、溫布頓錦標賽和美國公開賽發出一封聯名信件，要求增加並且更公平地分配獎金收入。

WTA世界女單排名11的美國名將納瓦蘿（Emma Navarro）表示，她已在這封公開信簽名，呼籲大幅提升四大滿貫賽事獎金，確保球員獲得平等待遇，「我認為存在某種不公平的薪資報酬比率，我不知道正確術語，但這確實存在。」

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正在查爾斯頓參賽的納瓦蘿直言，雖然頂級球星能從獎金獲益，但較低排名的選手往往因為缺乏穩定贊助，以及昂貴的教練、旅行和住宿費用而陷入困境，「我們球員團結起來並確保公平對待是件好事。」

今年澳網單打冠軍獎金近220萬美元（約7338萬台幣），第一輪止步約8.3萬美元（約277萬台幣）。女單排行第8的鄭欽文表示，大滿貫獎金提高有助於較低層級選手，並認為網球應該效仿NBA，即球員收入約佔聯盟總收入的50%左右，「你可以看看職籃球員的薪資，我們也都非常努力，身為網球選手，我知道自己付出多少才來到這裡。」

去年巴黎奧運奪金的鄭欽文坦言，不確定四大賽是否會聽取球員們的要求，「我們盡力而為，然後看看神會帶來什麼，但至少我們努力爭取。」

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