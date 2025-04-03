晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》「知道外界對我有很多疑問...」 魔力藍用實力證明一切

2025/04/03 21:08

富邦悍將先發投手魔力藍七局無失分拿下勝投，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）富邦悍將先發投手魔力藍七局無失分拿下勝投，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕前中信兄弟洋投象魔力，今年轉投富邦悍將，中文譯名更改為「魔力藍」，今天新莊金控大戰魔力藍面對老東家先發表現威風八面，先發7局用了85球，只被擊出3支零星安打，飆出7K另有2次保送無失分拿下勝投和單場MVP，悍將靠富藍戈、曾峻岳接手各投1局無失分順利守成奪勝，富邦1：0完封勝兄弟。

富邦總教練陳金鋒表示，魔力藍表現非常好，不管控球和變化球都有投到捕手要的位置，這場賽前設定大概投85球，之前熱身賽大約投70球左右，第7局富藍戈在牛棚做準備，如果有危機就有計畫換投，魔力藍把第7局守下來，對後續投手調度幫助很大。

魔力藍曾動過左手肘韌帶置換手術，他坦言，知道外界對他有很多疑問，想辦法打破外界疑慮，目前他的身體狀況非常好，投球感覺也很棒，現在要做的就是一天比一天更進步。

今天面對老東家先發表現精彩，魔力藍說，中信兄弟是很好的球隊，確保自己冷靜下來去面對他們，對他們熟悉，還是要想辦法解決打者，贏球是最重要的事，感謝搭檔捕手戴培峰和隊友的守備、打擊。

富邦悍將先發投手魔力藍七局無失分拿下勝投，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）富邦悍將先發投手魔力藍七局無失分拿下勝投，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

富邦悍將先發投手魔力藍七局無失分拿下勝投，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）富邦悍將先發投手魔力藍七局無失分拿下勝投，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中