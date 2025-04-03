中職》「知道外界對我有很多疑問...」 魔力藍用實力證明一切

富邦悍將先發投手魔力藍七局無失分拿下勝投，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕前中信兄弟洋投象魔力，今年轉投富邦悍將，中文譯名更改為「魔力藍」，今天新莊金控大戰魔力藍面對老東家先發表現威風八面，先發7局用了85球，只被擊出3支零星安打，飆出7K另有2次保送無失分拿下勝投和單場MVP，悍將靠富藍戈、曾峻岳接手各投1局無失分順利守成奪勝，富邦1：0完封勝兄弟。

富邦總教練陳金鋒表示，魔力藍表現非常好，不管控球和變化球都有投到捕手要的位置，這場賽前設定大概投85球，之前熱身賽大約投70球左右，第7局富藍戈在牛棚做準備，如果有危機就有計畫換投，魔力藍把第7局守下來，對後續投手調度幫助很大。

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魔力藍曾動過左手肘韌帶置換手術，他坦言，知道外界對他有很多疑問，想辦法打破外界疑慮，目前他的身體狀況非常好，投球感覺也很棒，現在要做的就是一天比一天更進步。

今天面對老東家先發表現精彩，魔力藍說，中信兄弟是很好的球隊，確保自己冷靜下來去面對他們，對他們熟悉，還是要想辦法解決打者，贏球是最重要的事，感謝搭檔捕手戴培峰和隊友的守備、打擊。

富邦悍將先發投手魔力藍七局無失分拿下勝投，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

富邦悍將先發投手魔力藍七局無失分拿下勝投，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

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